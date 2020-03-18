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Сроки пребывания иностранцев в Беларуси будут продлять — МВД

18.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сроки пребывания иностранцев в Беларуси будут продлять — МВД

В Беларуси увеличен период для пребывания иностранцев. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

«В связи с введением рядом государств ограничительных мер, связанных с въездом иностранных граждан на их территорию, подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел Беларуси будут продлевать срок пребывания зарубежных гостей в нашей стране до 90 дней, а при необходимости и свыше этого периода», — проинформировала Ольга Чемоданова.

Иностранцу для продления срока необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции ОВД по месту пребывания (регистрации). При этом оформить выездную визу можно в Национальном аэропорту Минск. Например, если зарубежный гость узнал об отмене своего рейса непосредственно по приезду в аэропорт.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси увеличен период для пребывания иностранцев. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА. «В связи...
 
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