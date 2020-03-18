Белорусских пограничников отправляют на российскую границу









Нarbaсeviсh , в погранподразделениях составляют списки пограничников, которые поедут на восток, примерно по 10 человек из подразделения, в зависимости от комплекта. Как сообщил в своем телеграм-канале, в погранподразделениях составляют списки пограничников, которые поедут на восток, примерно по 10 человек из подразделения, в зависимости от комплекта.





С учетом того, что погранподразделений в районе 26, можно говорить о том, что на российскую границу направят человек 200.







