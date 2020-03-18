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Белорусских пограничников отправляют на российскую границу
Источник материала: Партизан
Речь пока идет не об охране границы, а о пограничном контроле.
Как сообщил в своем телеграм-канале
С учетом того, что погранподразделений в районе 26, можно говорить о том, что на российскую границу направят человек 200.
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Речь пока идет не об охране границы, а о пограничном контроле.
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