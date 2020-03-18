Откат ко временам Второй мировой. Как США меняют военную стратегию с помощью дронов

Источник материала: Tut.by

После того, как 20 лет ВВС США в основном использовались против террористов с нулевой ПВО, сейчас они переключают внимание на возможное противостояние с равными противниками. Для успешного преодоления вражеской обороны, как и во времена Второй мировой, Штатам могут помочь недорогие летательные аппараты, которые способны продавить ПВО за счет простого количества — и лучшими кандидатами на эту роль являются БПЛА. Об этом пишет Popular Mechanics.



Фото: wikipedia.org

Небольшой экспериментальный беспилотник Kratos XQ-58A Valkyrie непросто засечь на радаре — при этом он напрямую связывается с истребителем F-35 через зашифрованный канал передачи данных. Благодаря такой связи самолет может служить ведущим для нескольких дронов. При этом стоимость беспилотника ничтожна по сравнению с истребителем пятого поколения.

По количеству боевых летательных аппаратов США, несмотря на огромный прогресс в развитии авиации, кратно уступают себе же во время Второй мировой. Если тогда страна располагала около 300 тысячами боевых самолетов, то сейчас их не более 13,4 тысяч. Это связано с громадным удорожанием каждого отдельного самолета в связи с тем же усложнением технологий.

Однако преимущество в возможностях, обеспечиваемое одной лишь технологией, довольно трудно поддерживать, пишет Popular Mechanics. Россия и Китай используют все более совершенные системы ПВО, и американским самолетам даже последних модификаций предстоит прорываться в случае конфликта через самое защищенное в истории человечества воздушное пространство. А так как каждый самолет последних поколений стоит более 80 миллионов долларов, то потеря любого из них будет ощущаться. Поэтому в военной стратегии США более чем возможен «откат назад» — к большому количеству недорогих летательных аппаратов. И это может стать звездным часом беспилотника Kratos XQ-58A Valkyrie.

Полезная нагрузка этого БПЛА составляет около двух тонн, а дальность полета порядка четырех тысяч км. Стая таких дронов, ведомых истребителем F-35, позволяет одному пилоту обеспечивать управление всеми аппаратами и одновременно обеспечивает ему отличную ситуационную осведомленность — каждый беспилотник передает информацию самолету. При случае любая из «Валькирий» может просто пожертвовать собой, подставившись под ракету, предназначенную для истребителя.

При этом цена одного беспилотника составляет не больше двух миллионов долларов — в 40−50 раз меньше, чем у истребителя. Даже одна крылатая ракета «Томагавк» обладает сравнимой стоимостью — 1,4 миллиона долларов, а наиболее современные боевые БПЛА типа RQ-4 Global Hawk стоят более чем 120 миллионов за штуку.

Низкая стоимость беспилотника позволяет спокойно разменивать их на вражеские высокотехнологичные боеприпасы, которые стоят сравнимых денег, перегружать ПВО и в конечном счете прорывать ее. И, в отличие от самолетов Второй мировой, использовать рои «Валькирий» как идеальный источник информации для «летающих компьютеров».

Насколько серьезно Пентагон заинтересован в покупке Kratos XQ-58A Valkyrie, станет известно в 2021 году. Однако, судя по всему, США в любом случае придут к этой стратегии, вопрос лишь в модели используемых БПЛА.