Илларионов: Путин не отказался от планов включить Беларусь в состав России

Об этом заявил бывший экономический советник российского президента Андрей Илларионов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.





По его словам, Путин «от этой цели не только не отказался».





Илларионов полагает, что противостояние Путина и Лукашенко еще не закончилось, но «Владимир Владимирович просто умеет ждать».





При этом российский президент, по его мнению, не обязательно будет использовать только военные методы. Для этого, заявил он, есть широкий спектр инструментов «моральной дестабилизации обществ».





«И с точки зрения этой теории, то, что происходит и в Беларуси, и в Украине, в общем, находится в полном соответствии с учебником», — считает Илларионов.







