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Как изменится набережная в Бресте после реконструкции? Рассказывает главный архитектор города
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Набережная в Бресте получит продолжение и в 2020 году дойдет до Музея паровозов, далее – и до самой цитадели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началась третья очередь реконструкции объекта. Весной благоустроено будет более 100 метров.
Излюбленное место горожан – набережная вдоль реки Мухавец – к 1000-летию основания города почти в три раза увеличила протяженность. Появились спортивные и детские площадки, велосипедные и пешеходные дорожки. Строители паузу решили не делать и спроектировали продолжение.
Игорь Кулинич, начальник управления строительного треста № 8:
Создать новую, зеленую тропу для горожан, изменить их привычный маршрут – главная задача архитекторов. Особенность будущей части набережной у Городского сада, которая сейчас параллельно проектируется, – принцип естественности. По опыту скандинавов, уйдут от заграждений и появится свободный спуск к воде.
Николай Власюк, главный архитектор Бреста:
Планируется, что набережная выйдет к Брестской крепости уже в ближайшие два года. Сейчас их отделяет километр.
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Новости Беларуси. Набережная в Бресте получит продолжение и в 2020 году дойдет до Музея паровозов, далее – и до самой цитадели, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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