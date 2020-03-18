ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как изменится набережная в Бресте после реконструкции? Рассказывает главный архитектор города

18.03.2020 12:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Набережная в Бресте получит продолжение и в 2020 году дойдет до Музея паровозов, далее – и до самой цитадели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началась третья очередь реконструкции объекта. Весной благоустроено будет более 100 метров.

Как изменится набережная в Бресте после реконструкции? Рассказывает главный архитектор города

Как изменится набережная в Бресте после реконструкции? Рассказывает главный архитектор города

Излюбленное место горожан – набережная вдоль реки Мухавец – к 1000-летию основания города почти в три раза увеличила протяженность. Появились спортивные и детские площадки, велосипедные и пешеходные дорожки. Строители паузу решили не делать и спроектировали продолжение.

Как изменится набережная в Бресте после реконструкции? Рассказывает главный архитектор города

Как изменится набережная в Бресте после реконструкции? Рассказывает главный архитектор города

Игорь Кулинич, начальник управления строительного треста № 8:
Сейчас занимаемся (за моей спиной) вяжется арматура, и дальше пойдет подпорная стена. Это, пожалуй, самый сложный период и участок работы.

Создать новую, зеленую тропу для горожан, изменить их привычный маршрут – главная задача архитекторов. Особенность будущей части набережной у Городского сада, которая сейчас параллельно проектируется, – принцип естественности. По опыту скандинавов, уйдут от заграждений и появится свободный спуск к воде.

Как изменится набережная в Бресте после реконструкции? Рассказывает главный архитектор города

Николай Власюк, главный архитектор Бреста:
Основная идея – растянуть набережную функционально, создать разные функциональные зоны на всем протяжении набережной. Это зона, допустим, общепита, зона рекреации, зона тихого отдыха, зона детских площадок, зона спорта.

Планируется, что набережная выйдет к Брестской крепости уже в ближайшие два года. Сейчас их отделяет километр.

Как изменится набережная в Бресте после реконструкции? Рассказывает главный архитектор города

Люди в материале: Игорь Кулинич, Николай Власюк

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Набережная в Бресте получит продолжение и в 2020 году дойдет до Музея паровозов, далее – и до самой цитадели, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кайса ушла из биатлона. Теперь думает открыть кофейню и обустроить гнездышко с 47-летним женихом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика