Смартфон: хранилище души или ее убийца?

Источник материала: Новости Докшицы



В реалистическом романе “Текст” Дмитрия Глуховского заостряется внимание на том, как за несколько лет технологии изменили отношения людей, а телефон стал буквально вторым “я” человека. В фото и видео – его яркие воспоминания. В почте – переписка, личная и деловая. В истории браузеров – все, что ему интересно на самом деле, в чатах – признания в любви и прощания, удостоверения грехов, слезы, радости и обиды. Такое время. Картинки, видео, короткий текст. Большая и многогранная жизнь сжалась до размеров маленького гаджета…

Действительно, многие уже не представляют свой день без волшебного аппарата. Согласно статистике, пользуемся мы им в среднем 3-3,5 часа за сутки. Но ведь это как в анекдоте про среднюю температуру по больнице. Кто-то только делает звонки, а другие “зависают” в телефоне не по три – по восемь-десять часов! Если вы тоже не можете оторваться от экрана даже переходя через дорогу или во время встречи с другом и проводите с телефоном все свободное время, а порой и делами жертвуете, скорее всего, у вас развивается зависимость.

Пример из жизни. У знакомых неприятность: сына после четырех лет, казалось бы, удачного брака бросила жена.

– Ну что ей было еще нужно? – возмущается мать брошенного. – Владик мой не пьет, не курит, налево не ходит, деньги нормальные зарабатывает и из себя видный, не стыдно куда выйти. Ветер в голове у бывшей невестки. Иначе, имея маленького ребенка, не выбрасывала бы такие фортели. Наверное, любовника себе завела.

Якобы все правильно. Но ведь надо обязательно выслушать и другую сторону.

– Выйти не стыд, правда, – согласилась “ветреная” Вика, которую случайно встретила примерно через месяц после разговора. – Только вы у меня спросите, выходили ли мы куда хоть раз. Его ничего не интересовало, кроме телефона: ни совместный отдых, ни домашние заботы, ни мы с сыном. А мне нужен живой человек, а не манекен с пустыми глазами, красными от недосыпания. Не поверила бы сама, чтобы кто сказал, что из-за этого можно развестись. Да только лучше быть одной, чем с мужем в “виртуале”.

Не имею права судить, не пережив подобное, но, как видим, в семейной жизни возникла новая проблема. У беды, оказывается, есть имя: номофобия – боязнь остаться без телефона. И сегодня многие центры, которые занимаются лечением наркоманов, алкоголиков, игроков, предлагают уже и лечение зависимости от смартфона.

Вот как прокомментировал ситуацию психолог медицинского центра «ТЭС-терапия»:

– Еще три года назад обращения таких зависимых были единичными. Сейчас – примерно один случай на 10-12 с алкогольной зависимостью. Чаще обращаются горожане, родители подростков, которые подсели на компьютерные игры. Такие дети плохо ориентируются во времени, не помнят дат, агрессивные. Чтобы заставить их что-то сделать, приходится отбирать телефон. Вторая категория – это те же люди с алкогольной или наркотической зависимостью, которые находятся в состоянии воздержания и погружаются в мир соцсетей, чтобы не сталкиваться с реальностью. Больший ущерб наносится, конечно, психике детей и подростков, у которых она не полностью сформирована. Нарушаются, прежде всего, коммуникативные функции, а это может привести к полной изоляции в обществе.

Специалист считает, что время бить тревогу, так как людей с номофобией становится все больше. За помощью обращаются далеко не все: нет осмысления глубины проблемы. Оно у нас так: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А маленькие представители нового поколения осваивают многие функции телефона раньше, чем учатся ходить…

Елена НЕСТЕРЕНОК.