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РУП «Белтелеком» предлагает новые возможности жителям Докшицкого района

18.03.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

РУП «Белтелеком» предлагает новые возможности жителям Докшицкого района
В районе на сегодняшний день насчитывается более 11500 абонентов телефонной связи, около 8500 — цифрового телевидения и 7000 абонентов Интернета. Все эти услуги предлагает РУП “Белтелеком”. Над качественным обслуживанием абонентов и оборудования работают 35 работников организации. Среди них инженеры, электромеханики, электромонтеры и другие. Новые технологии движутся вперед, и то, что вчера казалось фантастикой, сегодня – реальность. На смену медным линиям пришло оптоволокно. Одним из главных его преимуществ является скорость передачи данных (до 200 Мбит/сек). В отличие от кабельных линий, в нем отсутствует металл, а это антивандальная составляющая.

– В 2019 году завершено переключение многоэтажных домов на оптоволокно, – рассказывает начальник РУП “Белтелеком” Виктор Шевцов. – Сейчас занимаемся частным сектором в райцентре. Это позволяет предложить максимальную скорость передачи данных. Но нужно понимать, что скорость зависит от расстояния. Соответственно, чем меньше расстояние кабельной линии, тем большая скорость. Поэтому длинные линии заменяем на короткие, устанавливая промежуточные узлы передачи данных, что в свою очередь улучшает качество связи в отдаленных местах района. На сегодняшний день таких узлов насчитывается около 40.

Благодаря технологии GPON, в которой используется оптоволокно, появились и новые услуги. Среди них “Видеоконтроль”, которая была введена в районе в 2019 году. Услуга предоставляется как юридическим лицам, так и физическим в многоэтажных домах. Для подключения абонентов необходимо не менее чем 16 заявлений от жильцов. При этом устанавливается минимум две камеры. Контролируются, чаще всего, вход в подъезд, автомобильные стоянки на придомовой территории. Доступ к камерам предоставляется как со смартфона через установленное приложение, так и через личный кабинет абонента “Белтелеком”. Отличительной чертой является возможность просмотра видеозаписи как в реальном времени, так и из архива, в котором он хранится до 30 дней.

– Есть уже “первые ласточки” услуги “Видеоконтроль”. Благодаря установленным на фасаде дома камерам по улице Полевой удалось поймать преступников, которые занимались повреждением автомобилей во дворе, – рассказывает Виктор Васильевич.

Набирает обороты и услуга “Умный дом”. Со 100 абонентов в 2018 году количество увеличилось до 500. Основные функции услуги – безопасность в доме и других помещениях, экономия ресурсов, автоматизация работы различных приборов. В систему входят датчики движения, открытия дверей, наличия дыма и другие. Управление осуществляется через приложение на телефоне, компьютере, планшете. Услуга будет полезной особенно тем, кто надолго покидает жилье.

– Это один из фундаментов глобальной программы “Умный город”. В перспективе планируется соединить услугу с коммунальными и электрическими службами, чтобы была возможность специалистам контролировать и дистанционно работать с оборудованием, – подчеркнул Виктор Шевцов.

На 2021 год в планах РУП “Белтелеком” провести оптоволоконную линию в Станиславцы, Будачи, Литовцы и Волчу, а также строительство в этих населенных пунктах узлов передачи данных. А это значит, что возможность приобщиться к современным технологиям у жителей района увеличится.

Роман ПЕТРОВ.

 
 
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В районе на сегодняшний день насчитывается более 11500 абонентов телефонной связи, около 8500 — цифрового телевидения и 7000 абонентов Интернета.
 
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