Источник материала: Новости Докшицы



Правила чистых рук — правила здоровья

У очень многих людей, к сожалению, проблемы со здоровьем связаны с отсутствием привычки мыть руки – а ведь в своё время именно мытье рук спасло человечество от смертельных эпидемий – таких, как чума или холера. Подавляющее большинство инфекций возникает потому, что люди не моют руки: перед едой, после туалета, контакта с животными или больными, проезда в транспорте и т.д. В результате наши квартиры превращаются в рассадник инфекций: микробы скапливаются на дверных ручках, выключателях, поверхностях столов, в ванных и в туалетах, на одежде, на полотенцах и на постельном белье. Поэтому может заразиться любой член семьи, даже не выходя из квартиры: так переносится грипп, ОРВИ, тяжёлые желудочно-кишечные инфекции, гепатиты, кожные и другие заболевания.

Обязательно следует вымывать руки:

Перед принятием пищи;

После визита в туалет;

После контакта и с животными, и с разными загрязненными поверхностями;

После похода в магазин, больницу и т.п.;

После прогулки по улице;

После держания в руках денег;

После общения с больными, после рукопожатий;

После разделки сырого мяса;

Перед приготовлением, а также перед употреблением пищи.

Не забывайте некоторые несложные правила, привыкните их выполнять, и ваши руки всегда будут чистыми, а вы сами – здоровыми.

Если намочить руки, но не отмыть их – микроорганизмы будут только радоваться, и размножаться ещё активнее во влажной и тёплой среде.

Руки следует мыть в течение 30 секунд и с достаточным количеством мыла, не забывая при этом о поверхности рук, промежутках между пальцами и кончиках пальцев.

Важно полностью высушить руки после мытья, лучше всего с помощью хорошо впитывающего влагу бумажного полотенца. С точки зрения гигиеничности бумажные полотенца лучше всего, так как они быстро высушивают руки, и при вытирании удаляются остальные микробы.

Руки можно продезинфицировать с помощью специального средства. Если руки загрязнились не очень сильно, или поблизости нет воды, то такая дезинфекция — хорошая альтернатива.

ГУ «Докшицкий районный центр гигиены и эпидемиологии»