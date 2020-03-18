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Правила чистых рук — правила здоровья

18.03.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Правила чистых рук — правила здоровья
Правила чистых рук — правила здоровья

У очень многих людей, к сожалению, проблемы со здоровьем связаны с отсутствием привычки мыть руки – а ведь в своё время именно мытье рук спасло человечество от смертельных эпидемий – таких, как чума или холера. Подавляющее большинство инфекций возникает потому, что люди не моют руки: перед едой, после туалета, контакта с животными или больными, проезда в транспорте и т.д. В результате наши квартиры превращаются в рассадник инфекций: микробы скапливаются на дверных ручках, выключателях, поверхностях столов, в ванных и в туалетах, на одежде, на полотенцах и на постельном белье. Поэтому может заразиться любой член семьи, даже не выходя из квартиры: так переносится грипп, ОРВИ, тяжёлые желудочно-кишечные инфекции, гепатиты, кожные и другие заболевания.

 

Обязательно следует вымывать руки:

  • Перед принятием пищи;
  • После визита в туалет;
  • После контакта и с животными, и с разными загрязненными поверхностями;
  • После похода в магазин, больницу и т.п.;
  • После прогулки по улице;
  • После держания в руках денег;
  • После общения с больными, после рукопожатий;
  • После разделки сырого мяса;
  • Перед приготовлением, а также перед употреблением пищи.

Не забывайте некоторые несложные правила, привыкните их выполнять, и ваши руки всегда будут чистыми, а вы сами – здоровыми.

  • Если намочить руки, но не отмыть их – микроорганизмы будут только радоваться, и размножаться ещё активнее во влажной и тёплой среде.
  • Руки следует мыть в течение 30 секунд и с достаточным количеством мыла, не забывая при этом о поверхности рук, промежутках между пальцами и кончиках пальцев.
  • Важно полностью высушить руки после мытья, лучше всего с помощью хорошо впитывающего влагу бумажного полотенца. С точки зрения гигиеничности бумажные полотенца лучше всего, так как они быстро высушивают руки, и при вытирании удаляются остальные микробы.
  • Руки можно продезинфицировать с помощью специального средства. Если руки загрязнились не очень сильно, или поблизости нет воды, то такая дезинфекция — хорошая альтернатива.

ГУ «Докшицкий районный центр гигиены и эпидемиологии»

 

 
 
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Правила чистых рук — правила здоровья У очень многих людей, к сожалению, проблемы со здоровьем связаны с отсутствием привычки мыть
 
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