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Техосмотр без медсправки? Комментирует начальник Докшицкой диагностической станции

18.03.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Техосмотр без медсправки? Комментирует начальник Докшицкой диагностической станции
Татьяна ПОДБЕРЕЗКАЯ.

Фото автора.

В Беларуси изменилась процедура прохождения технического осмотра автомобилей. В конце прошлого года Президент страны подписал Указ № 492, который начал действовать со 2 января 2020 года. О новшествах – в разговоре с начальником диагностической станции № 19 ОАО “Докшицкий райагросервис” Анатолием Бельковичем.

– Анатолий Евгеньевич, все активно обсуждают отмену медицинской справки при прохождении техосмотра. В связи с чем было принято это решение?

– Отмечу, что медицинская справка отменена только для физических лиц. Считаю, что это правильно, ведь она никоим образом не влияет на пригодность автомобиля к участию в дорожном движении. Вместе с тем при прохождении техосмотра медицинская справка поможет инвалидам первой и второй групп получить 50-процентную скидку при оплате государственной пошлины.

– Еще в прошлом году стало известно, что уменьшится перечень документов, которые водитель обязан иметь при себе и предоставлять для проверки сотрудникам Госавтоинспекции.

– Так и произошло. При управлении транспортным средством сегодня автомобилисту необходимо иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности, и разрешение на допуск к участию в дорожном движении. А вот талон к водительскому удостоверению и сертификат о прохождении техосмотра автомобиля отменен. Как известно, в талоне инспектор ГАИ оставлял отметки о нарушениях Правил дорожного движения. Сегодня, когда существует автоматизированная информационная система, к которой имеют круглосуточный доступ все сотрудники Госавтоинспекции, он, разумеется, нецелесообразен.

Кстати, сертификаты еще будут выдаваться до 1 апреля – официального печатания указа, а после этой даты водители будут получать только разрешение нового образца на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Его уже не нужно клеить на лобовое стекло. Кстати, “Белтехосмотр” в течение двух лет регистрирует этот документ в цифровом виде в онлайн-режиме. Значит, до полного перехода к электронному варианту один шаг.

Не нужно также будет предоставлять разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств, если они есть в автомобиле. Транспортные средства, предназначенные для перевозки опасных грузов, освобождены от необходимости получать допуск к участию в дорожном движении каждые шесть месяцев. Сейчас это делается в общем порядке – раз в год либо в два года.

 

По статистике, в прошлом году специалистами диагностической станции № 19 было выдано только 1474 разрешения на допуск к участию в дорожном движении. В то же время в районе на 1 января 2019 года зарегистрировано 11892 единицы транспортных средств. Получается, что только около 10 процентов автомобилей прошли технический осмотр. Причина игнорирования автовладельцами прохождения техосмотра, считают специалисты, – высокий размер госпошлины, без уплаты которой к техосмотру не допускают. Депутаты неоднократно обсуждали изменения в законодательстве. Предлагались различные варианты: включение пошлины в стоимость топлива, единый ежегодный налог для всех владельцев транспорта. Еще одна альтернатива – отвязать плату пошлины от прохождения техосмотра. Вместо этого ввести заявительный принцип – каждый месяц со скидками за годовой “абонемент”.

Что проверяют?

–состояние подвески;

–работу осветительных приборов;

–состояние регуляторов ремней безопасности, водительского кресла;

–выхлопную и тормозную системы;

–исправность рулевого управления.

 

Что должно быть в машине?

–медицинская аптечка (проверяется не только комплектность, но и срок годности препаратов);

–огнетушитель (обращают внимание на его срок годности. Если истек – придется либо перезаправить, либо купить новый);

–знак аварийной остановки.

 

На что обратить внимание?

–долейте в бачок стеклоомывающую жидкость. Инженер на линии попросит включить систему очистки стекла, а без жидкости доказать ее работоспособность не удастся;

–проверьте, закреплен ли аккумулятор;

–прислушайтесь к работе заведенного авто. Если из-под днища доносится “бубнеж”, значит, есть дырочка в глушителе. На скорость не влияет, но мастер с таким дефектом машину не пропустит.

 
 
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Татьяна ПОДБЕРЕЗКАЯ. Фото автора. В Беларуси изменилась процедура прохождения технического осмотра автомобилей. В конце прошлого года Президент страны подписал...
 
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