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«Мужчины в системе образования». В научно-практической конференции под таким названием принял зам. директора по учебной работе Ивьевской СШ

18.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Научно-практическая конференция "Мужчины в системе образования" прошла недавно в БГПУ.  В работе ее принимал участие заместитель директора по учебной работе Ивьевской СШ Кузьмич Андрей Иосифович.

«Мужчины в системе образования». В научно-практической конференции под таким названием принял зам. директора по учебной работе Ивьевской СШ

«Мужчины в системе образования». В научно-практической конференции под таким названием принял зам. директора по учебной работе Ивьевской СШ

Главная цель мероприятия — обсудить важность мужского участия в педагогическом процессе, налаживание взаимодействия школы с родителями, которые являются самой влиятельной силой. Повышение престижа профессии учителя среди мужчин также является одной из долгосрочных целей данной конференции.
В ходе пленарного заседания и работы секций обсуждены следующие темы: "Мужчины в системе образования: экскурс в историю и перспективы", "Информационная безопасность педагогов и учащихся: мужской взгляд", "Трудовое обучение мальчиков-подростков", "Профессиональное выгорание педагога: гендерные особенности".
Организаторами конференции выступили социально-просветительское учреждение "Отцовство", Общественное объединение "Совет отцов" города Минска, Академия последипломного образования, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Общественное объединение "Белая Русь". Конференция проводилась под патронажем Министерства образования.

 
Теги: Минск
 
 
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Научно-практическая конференция "Мужчины в системе образования" прошла недавно в БГПУ.  В работе ее принимал участие заместитель директора...
 
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