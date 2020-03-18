«Мужчины в системе образования». В научно-практической конференции под таким названием принял зам. директора по учебной работе Ивьевской СШ

Источник материала: Ивьевский край

Научно-практическая конференция "Мужчины в системе образования" прошла недавно в БГПУ. В работе ее принимал участие заместитель директора по учебной работе Ивьевской СШ Кузьмич Андрей Иосифович.









Главная цель мероприятия — обсудить важность мужского участия в педагогическом процессе, налаживание взаимодействия школы с родителями, которые являются самой влиятельной силой. Повышение престижа профессии учителя среди мужчин также является одной из долгосрочных целей данной конференции.

В ходе пленарного заседания и работы секций обсуждены следующие темы: "Мужчины в системе образования: экскурс в историю и перспективы", "Информационная безопасность педагогов и учащихся: мужской взгляд", "Трудовое обучение мальчиков-подростков", "Профессиональное выгорание педагога: гендерные особенности".

Организаторами конференции выступили социально-просветительское учреждение "Отцовство", Общественное объединение "Совет отцов" города Минска, Академия последипломного образования, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Общественное объединение "Белая Русь". Конференция проводилась под патронажем Министерства образования.