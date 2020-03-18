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До +16°С ожидается по югу Беларуси 19 марта. А там и зима

18.03.2020 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

До 16 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 19 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

До +16°С ожидается по югу Беларуси 19 марта. А там и зима

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами по Витебской области, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается юго-западный, днем с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

До +16°С ожидается по югу Беларуси 19 марта. А там и зима

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла, днем - 8-14 выше нуля, по югу - до плюс 16.

 
 
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  До 16 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 19 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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