До +16°С ожидается по югу Беларуси 19 марта. А там и зима

Источник материала: Виртуальный Брест

До 16 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 19 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами по Витебской области, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается юго-западный, днем с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.





Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла, днем - 8-14 выше нуля, по югу - до плюс 16.