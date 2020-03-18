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Добро пожаловать! Семь трогательных фото малышей, которые только-только появились на свет

18.03.2020 13:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Многие женщины и мужчины мечтают о детях. Для девушек процесс создания новой жизни длится целых девять месяцев и заканчивается он родами, которые, вероятно, навсегда запечатлеваются в памяти мам. 

Для них эти воспоминания не потускнеют никогда, но некоторые фотографы делают снимки родов, чтобы другие люди тоже смогли увидеть, как появляется новая жизнь, и как выглядят женщины, которые только что стали матерями. 

Авторы таких снимков основали Международную ассоциацию профессиональных фотографов родов. Их цель – показать всем, насколько прекрасен момент, когда два человека становятся родителями. И недавно были выбраны лучшие снимки о рождении детей. 

Добро пожаловать! Семь трогательных фото малышей, которые только-только появились на свет
Фото: nataliezepp.com 

Добро пожаловать! Семь трогательных фото малышей, которые только-только появились на свет
Фото: instagram.com/LIFEDIAGRAMSPHOTOGRAPHY 

Добро пожаловать! Семь трогательных фото малышей, которые только-только появились на свет
Фото: careylaurenphotography.com 

Добро пожаловать! Семь трогательных фото малышей, которые только-только появились на свет
Фото: instagram.com/sommessa.photography 

Добро пожаловать! Семь трогательных фото малышей, которые только-только появились на свет
Фото: instagram.com/rayke_geboortefotografie 

Добро пожаловать! Семь трогательных фото малышей, которые только-только появились на свет
Фото: instagram.com/mamadeesbirthphotography 

Добро пожаловать! Семь трогательных фото малышей, которые только-только появились на свет
Фото: instagram.com/birth_is_beautiful 

А вы видели, как улыбаются дети во время УЗИ?

Посмотреть на тёплый снимок можно здесь

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Многие женщины и мужчины мечтают о детях. Для девушек процесс создания новой жизни длится целых девять месяцев и заканчивается он родами, которые, вероятно,...
 
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