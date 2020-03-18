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Слуцкие поликлиники оптимизируют работу для защиты населения от COVID-19
18.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Поликлиники примут дополнительные меры для защиты населения от COVID-19, сообщила
Так, поликлиника по обслуживанию взрослого населения организует работу, приоритетно оказывая медпомощь на дому пожилому населению и пациентам с хроническими заболеваниями. При этом максимально задействуют средний медперсонал.
Выдавать выписки из медицинских документов по запросам пациентов и других организаций здравоохранения будут в электронном формате. А выписанные пациентам с хронической патологией рецепты, как отмечается, - доставлять по месту их проживания (пребывания).
Для пациентов с повышенной температурой в поликлиниках организован отдельный вход. Человек, следуя указателям, минуя регистратуру, сразу проходит в инфекционный кабинет, который работает с 8.00 до 20.00, кабинет работает и в субботу.
По возможности будут ограничены плановые мероприятия по диспансеризации населения, плановую вакцинацию взрослых и детей, скрининговые мероприятия, в том числе флюорография, иные диагностические исследования, плановая стоматологическая помощь.
Кроме того, приказом утвержден перечень больниц в регионах и Минске для оказания медпомощи пациентам с инфекцией COVID-I9 и контактам первого и второго уровня. Работникам организаций здравоохранения на этот период предусмотрены дополнительные надбавки.
Слуцкий край
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Поликлиника по обслуживанию взрослого населения организует работу, приоритетно оказывая медпомощь на дому пожилому населению и пациентам с хроническими...
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