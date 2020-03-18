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Минфин разместит 19 марта облигаций на 100 миллионов евро

18.03.2020 15:38 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Министерство финансов Беларуси проведет 19 марта 2020 года размещение государственных именных облигаций общим объемом 100 млн евро.

Как сообщила пресс-служба Минфина, облигации будут размещены в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в открытой продаже, на аукционе процентных ставок.

Номинальная стоимость одной облигации составит 1 тыс. евро, общий объем выпуска – 100 млн евро. Срок обращения облигаций составит 2191 день, дата погашения установлена 19 марта 2026 года. Облигации смогут приобрести как физические, так и юридические лица.

 
 
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Министерство финансов Беларуси проведет 19 марта 2020 года размещение государственных именных облигаций общим объемом 100 млн евро.
 
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