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Минфин разместит 19 марта облигаций на 100 миллионов евро
18.03.2020 15:38 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Министерство финансов Беларуси проведет 19 марта 2020 года размещение государственных именных облигаций общим объемом 100 млн евро.
Как сообщила пресс-служба Минфина, облигации будут размещены в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в открытой продаже, на аукционе процентных ставок.
Номинальная стоимость одной облигации составит 1 тыс. евро, общий объем выпуска – 100 млн евро. Срок обращения облигаций составит 2191 день, дата погашения установлена 19 марта 2026 года. Облигации смогут приобрести как физические, так и юридические лица.
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Министерство финансов Беларуси проведет 19 марта 2020 года размещение государственных именных облигаций общим объемом 100 млн евро.
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