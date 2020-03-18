Зимовка озимых и сев нового урожая. Вопросы подготовки к полевым работам рассмотрели на совещании в облисполкоме

Источник материала: Вороновская газета





Мероприятие прошло в форме видеоконференции.

В совещании приняли участие председатель облисполкома Владимир Кравцов, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук.





Открывая совещание, председатель облисполкома Владимир Кравцов отметил, что в ряде районов области аграрии начали сев ранних зерновых культур. Решаются вопросы с обеспечением хозяйств семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты растений, техникой. В помощь аграриями будут привлечены более 600 человек с промышленных предприятий. Для приобретения топлива хозяйствам и будут использоваться товарный и льготный кредиты.

– При наступлении устойчивого положительного температурного режима необходимо активизировать все полевые работы. Весенняя кампания должна пройти в оптимальные сроки. От качества сева зависит последующая работа всего агропромышленного комплекса, – подчеркнул председатель облисполкома.





Иван Лавринович отметил, что в целом по области приняты необходимые меры, чтобы посевная прошла успешно. На Гродненщине самая высокая обеспеченность хозяйств минеральными удобрениями в сравнении с остальными регионами страны. По мнению помощника Президента, особое внимание необходимо обратить на организацию труда на посевной, экономию топлива и других ресурсов.





Как отметил первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук, ушедшая зима самая теплая за 140 лет наблюдений. Почва практически не замерзала. Посевы озимых в нормальном состоянии, явных болезней не наблюдается. В хозяйствах уже начали подкормку озимых, внесение азотных удобрений. Ведут подкормку многолетних трав калием. По сведениям Гродненского зонального института растениеводства у 26% озимых состояние отличное, у 61% – хорошее, у 13% – удовлетворительное.

– Работы на посевной можно вести независимо от погодных условий. При необходимости будет организована работа в две смены, продленный день, что позволит выполнить поставленные задач. Оптимальные сроки сева по предварительным прогнозам наступят 25 – 26 марта, когда днем будет около 10 градусов тепла, а ночью – до плюс 3 градусов. Мы намерены до 10–15 апреля завершить сев яровых зерновых культур и начать в первой декаде апреля сев сахарной свеклы, а с 15 апреля – кукурузы на зерно и силос. Вызывает озабоченность недостаток влаги в почве, поэтому важно провести сев в короткие сроки, – отметил Иван Жук.





Как доложил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Валерий Хелский, в основном область готова к севу. В целом яровые будут посеяны на 328 тысячах гектаров. Несколько сократились посевы сахарной свеклы, но увеличились посевы кукурузы на зерно и силос. В области накоплено 42% от потребности минеральных удобрений. На 16 марта 96% энергонасыщенных тракторов готовы выйти в поле, оборотных плугов и дисковых борон – 93%. В помощь сельчанам из промышленных предприятий и организаций будут привлечены погрузчики, тракторы и грузовые автомобили.

Владимир Кравцов указал на важность обеспечения хозяйств высококачественными кормами.

– Необходимо заниматься многолетними травами, кормоуборочной техникой. Ссылаться на сложные климатические условия можно каждый год, но это бесперспективно. Есть хозяйства, которые в одинаковых климатических условиях получают разные результаты. Под особым контролем должна быть и проблема развития животноводческой отрасли. Решать ее нужно через строгое соблюдение технологий, своевременную заготовку кормов. Эта важная тема находится на контроле у Главы государства, – акцентировал внимание присутствующих Владимир Кравцов.





На заседании заслушаны руководители районов, в которых есть определенные вопросы по подготовке к весенним полевым работам.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/