|
Поступила информация о минировании. В Минске проводится эвакуация из трёх ТЦ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 марта примерно в 14:40 появилась информация о минировании ТЦ в Минске и Минском районе.
Как
К указанным местам были направлены правоохранители для обследования территории. Проводится эвакуация персонала и посетителей.
Осенью 2019 года в Минске были «заминированы» торговые центры и железнодорожный вокзал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 18 марта примерно в 14:40 появилась информация о минировании ТЦ в Минске и Минском районе. Как сообщает МВД Беларуси, в электронном письме...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)