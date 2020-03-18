В Полоцке 56-летний мужчина без причины ударил кулаком по лицу школьника

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел днем 16 марта в Полоцке. 14-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Навстречу ему шел 56-летний мужчина, который внезапно ударил подростка по лицу кулаком. Мальчик упал на землю, а хулиган просто пошел дальше, сообщает УВД Витебского облисполкома.

В милицию обратилась с заявлением мать пострадавшего. Вскоре подозреваемый был задержан в своем доме. Первоначально он отрицал свою причастность к совершенному преступлению, отметив, что школьник упал сам. Однако запись с камеры регистратора стоявшего на светофоре автомобиля помогла доказать, что это не так. В УВД добавили, что мужчина возвращался из магазина, где приобрел три бутылки водки.

По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело. Правоохранители с сожалением обратили внимание, что никто из прохожих не помог подростку и не вызвал милицию.