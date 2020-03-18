ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Полоцке 56-летний мужчина без причины ударил кулаком по лицу школьника

18.03.2020 15:56 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Полоцке 56-летний мужчина без причины ударил кулаком по лицу школьника
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел днем 16 марта в Полоцке. 14-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Навстречу ему шел 56-летний мужчина, который внезапно ударил подростка по лицу кулаком. Мальчик упал на землю, а хулиган просто пошел дальше, сообщает УВД Витебского облисполкома.

В Полоцке 56-летний мужчина без причины ударил кулаком по лицу школьника В Барановичах безбилетница схватила за волосы и ударила контролера

В милицию обратилась с заявлением мать пострадавшего. Вскоре подозреваемый был задержан в своем доме. Первоначально он отрицал свою причастность к совершенному преступлению, отметив, что школьник упал сам. Однако запись с камеры регистратора стоявшего на светофоре автомобиля помогла доказать, что это не так. В УВД добавили, что мужчина возвращался из магазина, где приобрел три бутылки водки.

По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело. Правоохранители с сожалением обратили внимание, что никто из прохожих не помог подростку и не вызвал милицию.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прямая линия с начальником УГАИ УВД облисполкома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика