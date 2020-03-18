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Прямая линия с начальником УГАИ УВД облисполкома
18.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
21 марта с 9.00 до 11.00 начальник УГАИ УВД Гродненского облисполкома Владимир Николаевич Назарко проведет прямую телефонную линию с жителями Гродненской области. Задать интересующий вопрос можно по телефону 8 (0152) 79-75-01.
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21 марта с 9.00 до 11.00 начальник УГАИ УВД Гродненского облисполкома Владимир Николаевич Назарко проведет прямую телефонную линию с жителями Гродненской области....
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