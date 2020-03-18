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«Моя душа горит адским пламенем». Оксана Самойлова о своих чувствах после скандала с Джиганом
Источник материала: СТВ
Жена Джигана прокомментировала ситуацию, которая произошла в их семье, и одновременно с этим поздравила сына с первой круглой датой в жизни – мальчику исполнился месяц.
Оксана Самойлова опубликовала очень личный пост в Instagram. В нем она призналась, что последний месяц был самым худшим в ее жизни. Однако девушка добавила, что не станет грузить подписчиков своими печалями и проблемами – просто ей не хочется делать вид, что все хорошо. Семья сейчас находится в США.
Оксана Самойлова:
Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни.
Резко стало рушиться все, что строилось 10 лет. Не знаю, что ещё можно сказать – снимать беззаботные сторис я просто не могу пока что, грузить вас своими печалями не хочу, делать вид, что ничего не случилось, я не собираюсь, но и рассказывать все в соцсетях не буду. Так же как и ходить на всякие передачи.
Молодая мама также рассказала, что пока семья не может вернуться в Россию.
Оксана Самойлова:
Но я уже целый месяц мама самого милого и любимого мальчика на свете.
Рэпер Джиган вскоре после рождения сына попал в реабилитационную клинику. Он в нетрезвом состоянии вышел в прямой эфир в соцсетях, где нецензурно выражался и странно себя вел. Жена исполнителя долго не комментировала ситуацию, она лишь уточнила, что Джиган не бил ни ее, ни детей, и сейчас ее задача помочь их отцу.
Пара жената семь лет. Супруги воспитывают четверых детей, младший из которых родился в феврале 2020 года.
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Жена Джигана прокомментировала ситуацию, которая произошла в их семье, и одновременно с этим поздравила сына с первой круглой датой в жизни – мальчику исполнился...
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