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«Моя душа горит адским пламенем». Оксана Самойлова о своих чувствах после скандала с Джиганом

18.03.2020 23:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Жена Джигана прокомментировала ситуацию, которая произошла в их семье, и одновременно с этим поздравила сына с первой круглой датой в жизни – мальчику исполнился месяц. 

Оксана Самойлова опубликовала очень личный пост в Instagram. В нем она призналась, что последний месяц был самым худшим в ее жизни. Однако девушка добавила, что не станет грузить подписчиков своими печалями и проблемами – просто ей не хочется делать вид, что все хорошо. Семья сейчас находится в США.  

«Моя душа горит адским пламенем». Оксана Самойлова о своих чувствах после скандала с Джиганом
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова:
Сегодня месяц Давидику. Со всеми этими событиями я даже не смогла рассказать вам, какой он – мой сын.

Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни.

Резко стало рушиться все, что строилось 10 лет. Не знаю, что ещё можно сказать – снимать беззаботные сторис я просто не могу пока что, грузить вас своими печалями не хочу, делать вид, что ничего не случилось, я не собираюсь, но и рассказывать все в соцсетях не буду. Так же как и ходить на всякие передачи. 

«Моя душа горит адским пламенем». Оксана Самойлова о своих чувствах после скандала с Джиганом
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Молодая мама также рассказала, что пока семья не может вернуться в Россию.  

Оксана Самойлова:
Ситуация усложняется тем, что мы все еще не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем. 

Но я уже целый месяц мама самого милого и любимого мальчика на свете. 

«Моя душа горит адским пламенем». Оксана Самойлова о своих чувствах после скандала с Джиганом
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Рэпер Джиган вскоре после рождения сына попал в реабилитационную клинику. Он в нетрезвом состоянии вышел в прямой эфир в соцсетях, где нецензурно выражался и странно себя вел. Жена исполнителя долго не комментировала ситуацию, она лишь уточнила, что Джиган не бил ни ее, ни детей, и сейчас ее задача помочь их отцу.   

Накануне публикации Оксаны Самойловой Джиган показал, что уже вернулся домой и проводит время с сыном (читать далее).  

Пара жената семь лет. Супруги воспитывают четверых детей, младший из которых родился в феврале 2020 года.   

«Моя душа горит адским пламенем». Оксана Самойлова о своих чувствах после скандала с Джиганом
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Люди в материале: Оксана Самойлова, Джиган

 
 
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Жена Джигана прокомментировала ситуацию, которая произошла в их семье, и одновременно с этим поздравила сына с первой круглой датой в жизни – мальчику исполнился...
 
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