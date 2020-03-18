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«Как в России Ивановых искать». Как фотография помогла найти сестру, потерявшуюся в годы войны
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
У тысячи очевидцев детей и внуков войны четким почерком и сегодня прописана надежда на снимке времен 40-х.
Елена Дашкевич, начальник службы розыска Белорусского общества Красного Креста:
Из более чем 2 000 писем с просьбами разыскать родных, пропавших без вести, почти 75 % отозвались эхом Великой Отечественной войны. И тут именно фотографии зачастую решают всё.
Владимир Макаров:
Вся его надежда отыскать двоюродную сестру уместилась в маленьком снимке. Они даже никогда не виделись, а прошло больше шести десятилетий.
Владимир Макаров:
Елена Дашкевич:
Фотографии, по которым надеются разыскать сестру Владимира Макарова, отправляют в польский Красный Крест. Но предупреждают: время уже сыграло против. На снимке Казимире нет ещё и двух лет, но это было тогда, в 40-х. В этой истории уж слишком много знаков вопроса. Неизвестно, вернулись ли они с мамой во Вроцлав, где жили до войны. Неизвестно, не сменила ли Казимира фамилию. Чего уж там – неизвестно, жива ли она.
Владимир Макаров:
Километры пленки на фронте стоили сотни судеб. Это наша, созданная под пулями, объективная история, которую мы должны помнить во всех ракурсах, и в которой до сих пор проявляется новые главы.
Это, наверное, Казимира? Вот ты какая, оказывается.
Это Сибирь – там, где вы родились. Все годы хранили, представляете? Это Казя.
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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