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Из-за страха голодной смерти или по заданию подполья. Почему в публичный дом в Витебске пришло так много девушек?
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
К тому моменту, как солдаты фашистской Германии полностью оккупировали Беларусь, большинством населения в городах и селах по понятным причинам были женщины.
Но если их отцы и мужья сражаются на фронте глобально, за Родину и за Сталина, у женщин, на первый взгляд, минимальные задачи: накормить детей и просто выжить. Но как это сделать, каждая для себя решала сама.
Кузьма Козак, кандидат исторических наук:
Почему в тот публичный дом в Витебске пришли столько девушек? Вопрос, на который с годами ответить только сложнее. Мало кто шел на это без угрызений совести. Скорее, из-за страха голодной смерти. Редко, но были случаи, когда в такие заведения попадали по заданию подполья.
Анатолий Шарков, доктор исторических наук:
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Из-за страха голодной смерти или по заданию подполья. Почему в публичный дом в Витебске пришло так много девушек?
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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