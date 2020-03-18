ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Из-за страха голодной смерти или по заданию подполья. Почему в публичный дом в Витебске пришло так много девушек?

18.03.2020 23:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Из-за страха голодной смерти или по заданию подполья. Почему в публичный дом в Витебске пришло так много девушек?

Из-за страха голодной смерти или по заданию подполья. Почему в публичный дом в Витебске пришло так много девушек?

К тому моменту, как солдаты фашистской Германии полностью оккупировали Беларусь, большинством населения в городах и селах по понятным причинам были женщины.

Но если их отцы и мужья сражаются на фронте глобально, за Родину и за Сталина, у женщин, на первый взгляд, минимальные задачи: накормить детей и просто выжить. Но как это сделать, каждая для себя решала сама.

Из-за страха голодной смерти или по заданию подполья. Почему в публичный дом в Витебске пришло так много девушек?

Кузьма Козак, кандидат исторических наук:
В немецких документах написано, что в Витебске, когда объявили прием женщин в дома терпимости, они были удивлены, что пришло количество больше, чем предполагалось.

Из-за страха голодной смерти или по заданию подполья. Почему в публичный дом в Витебске пришло так много девушек?

Из-за страха голодной смерти или по заданию подполья. Почему в публичный дом в Витебске пришло так много девушек?

Почему в тот публичный дом в Витебске пришли столько девушек? Вопрос, на который с годами ответить только сложнее. Мало кто шел на это без угрызений совести. Скорее, из-за страха голодной смерти. Редко, но были случаи, когда в такие заведения попадали по заданию подполья.

Из-за страха голодной смерти или по заданию подполья. Почему в публичный дом в Витебске пришло так много девушек?

Анатолий Шарков, доктор исторических наук:
Имея связи среди немецких офицеров, где-то получить какую-то информацию. Если была такая возможность, где-то спрятать временно. Вполне могли оказать помощь где-то и в спасении военнопленных. Могли сказать, что это родственники. Дело в том, что первое время, даже если находились родственники среди наших военнопленных, то немецкое командование отпускало домой.

Из-за страха голодной смерти или по заданию подполья. Почему в публичный дом в Витебске пришло так много девушек?

Люди в материале: Кузьма Козак, Анатолий Шарков

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
Новости дня
Новости разные
 
Женился на подчинённой Любе. Как сложилась судьба 20-летнего лейтенанта, который командовал 40 бойцами в юбках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика