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Женился на подчинённой Любе. Как сложилась судьба 20-летнего лейтенанта, который командовал 40 бойцами в юбках
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
По официальной статистике, в Великую Отечественную на фронте сражаются 800 тысяч женщин. Существуют и части, полностью состоящие из представительниц слабого пола.
Леонид Федорович об этом слышал, но то, что его, 20-летнего парня, сделают командиром женской батареи, такого ему даже ночами в госпитале не снилось. После предложения, от которого невозможно отказаться, уже опытный, но молодой лейтенант едет в столицу.
Сорок бойцов в юбках из 73-й зенитно-артиллерийской бригады ждут его в районе Ботанического сада. Казалось бы, цветник. Но вскоре выясняется: если в нем вдруг запахло любовью, значит, для командира это «пахнет жареным».
Леонид Шах, командир 269-й отдельной батареи в 1944-1946 гг.:
Скрывая тайны чужого немадридского двора, командир и сам не раз попадает в интересное положение, ведь он один, где сорок на него одного. Все, как одна, старше и с серьезным образованием. Девушки за глаза и с любовью назовут его «младшой». А сам младшой не знает, где укрыться от пылких страстей.
Леонид Шах:
Она убежала под Москву, и мне еще с месяц кгбисты говорили: «Ты допустил, это из-за тебя она убежала».
Но сердце командира недолго бьется ровно. Свою подчиненную Любу он полюбил тихо и для всех незаметно.
Леонид Шах:
С Любой они распишутся только перед увольнением из армии, а до этого они так и будут встречаться втихаря на ее ночных дежурствах. Ведь неизвестно, что страшнее: штрафбат или женская зависть.
К тому моменту из батареи командира Шаха убегает еще одна девушка, правда, на этот раз на фронт, но все по той же причине – из-за неразделенной любви к младшому.
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Женился на подчинённой Любе. Как сложилась судьба 20-летнего лейтенанта, который командовал 40 бойцами в юбках
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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