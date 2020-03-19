ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Павел Усов: Беларусь не вводить карантин по экономическим причинам

19.03.2020 08:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Такое мнение в интервью "Польскому радио" высказал доктор политологии Павел Усов.

- Белорусские власти не хотят проводить оперативные действия, например, карантин, по экономическим причинам. На сегодняшний день хозяйственная ситуация в Беларуси очень сложная. Введение карантина - это серьезный экономический вызов. Необходимые чрезвычайные финансовые меры, чтобы в государстве не произошел серьезный экономический кризис. Карантин себе могут позволить только богатые страны, -- заявил эксперт.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое мнение в интервью "Польскому радио" высказал доктор политологии Павел Усов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ещё одна белоруска попала в топ-30 молодых предпринимателей по версии Forbes
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика