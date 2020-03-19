Источник материала: Клiч Радзiмы

На территории Витебской области с 16 по 26 марта 2020 года пройдет декадник по повышению уровня безопасности жизнедеятельности граждан социально уязвимых категорий (семей, воспитывающих детей, признанных находящимися в социально опасном положении; злоупотребляющих спиртными напитками, в том числе проживающих совместно с гражданами старше трудоспособного возраста; привлеченных к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь в течение года 2 и более раз). Целью декадника является повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан, предупреждение гибели людей от внешних причин, предупреждение оставления детей без присмотра, профилактика здорового образа жизни, отказа от злоупотребления спиртными напитками, активизация профилактической работы, анализ её эффективности и выработка в дальнейшем комплекса мер в отношении организации профилактической работы органов власти и иных заинтересованных. Задачами декадника являются:

— снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил безопасности в быту, укрепление правопорядка, недопущения оставления детей без присмотра, предупреждения гибели людей от внешних причин;

— информирование населения о причинах и условиях, влияющих на безопасность жизнедеятельности граждан, разъяснение гражданам последствий несоблюдения правил безопасности, оставление детей без присмотра, злоупотребления спиртными напитками;

— оказание помощи органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, иным организациям, в обучении граждан основам безопасности жизнедеятельности;

— акцентирование внимания местных исполнительных и распорядительных органов и иных заинтересованных на необходимость проведения регулярной и целенаправленной работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности на соответствующей территории, в т.ч. повышения уровня противопожарной защиты жилищного фонда.

В период декадника работники Шарковщинского районного отдела по ЧС и Шарковщинского РОВД проведут профилактическую работу в домовладениях (квартирах) граждан социально уязвимых категорий. В случае выявления причин и условий, влияющих на безопасность жизнедеятельности граждан, не подпадающих под компетенцию представителей субъектов профилактики, принимающих участие в рейдовых мероприятиях, информация о них будет направлена заинтересованным субъектам в соответствии с компетенцией.

Совместными усилиями мы достигнем положительного результата в безопасности жизнедеятельности наших граждан района.

А. НИКОЛАЕВ,

заместитель начальника Шарковщинского РОВД.