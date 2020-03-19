ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В UFC сделали заявление по бою Хабиба и Фергюсона

19.03.2020 09:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Промоушен UFC на официальном сайте объявил, что турнир UFC 249 не состоится в Бруклине, как было объявлено ранее, передает «Спорт-экспресс». Шоу запланировано на 18 апреля. Турнир должен возглавить бой между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.


Фото: Reuters

— Мероприятие не состоится в «Барклайс центр» в Бруклине, как было объявлено ранее, — говорится в сообщении UFC. — Решение принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк, а также в соответствии с ограничениями штата Нью-Йорк на проведение крупных публичных собраний.

Дополнительные детали, включая новое место проведения турнира, будут объявлены после подтверждения. Владельцы билетов могут запросить полный возврат средств. Телефонные и интернет-заказы будут автоматически отменены и возвращены.

На этой неделе глава UFC Дана Уайт допустил, что шоу UFC 249 пройдет за пределами США.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поединок точно не состоится в Бруклине.
 
Новости дня
Новости разные
 
Экспорт нефтепродуктов из Беларуси снизился в январе почти на 70%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика