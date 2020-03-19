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В UFC сделали заявление по бою Хабиба и Фергюсона
Источник материала: Tut.by
Промоушен UFC на официальном сайте объявил, что турнир UFC 249 не состоится в Бруклине, как было объявлено ранее,
— Мероприятие не состоится в «Барклайс центр» в Бруклине, как было объявлено ранее, — говорится в сообщении UFC. — Решение принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк, а также в соответствии с ограничениями штата Нью-Йорк на проведение крупных публичных собраний.
Дополнительные детали, включая новое место проведения турнира, будут объявлены после подтверждения. Владельцы билетов могут запросить полный возврат средств. Телефонные и интернет-заказы будут автоматически отменены и возвращены.
На этой неделе глава UFC Дана Уайт допустил, что шоу UFC 249 пройдет за пределами США.
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Поединок точно не состоится в Бруклине.
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