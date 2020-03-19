Вчера в райпо состоялось отчетное собрание, ка котором коллективу организации представили нового председателя.
Им стал Алексей Голяк, который на протяжении многих лет возглавлял РЖКХ.
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Алексей Голяк — новый председатель Ганцевичского райпо
19.03.2020 09:35 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Вчера в райпо состоялось отчетное собрание, ка котором коллективу организации представили нового председателя.
Им стал Алексей Голяк, который на протяжении многих лет возглавлял РЖКХ.
(Visited 18 times, 18 visits today)
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Вчера в райпо состоялось отчетное собрание, ка котором коллективу организации представили нового председателя. Им стал Алексей Голяк, который на протяжении
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