«Не могу разъехаться с мужем, но не хочу с ним сталкиваться. Чем может помочь закон?» Отвечает адвокат

Источник материала: Tut.by

Ситуация, когда ты не можешь разъехаться с человеком, который стал чужим, и вынужден прятать документы и деньги, очень неприятна. Именно в ней и оказалась наша читательница. На сегодня у нее нет средств, чтобы изменить свою жилищную ситуацию. Но, может быть, даже в нынешней можно отстоять свои права на неприкосновенность личных вещей и спокойную жизнь? На этот вопрос отвечает адвокат.





— Бывший муж создает мне невыносимые условия для жизни в квартире, но материальное положение не позволяет мне выкупить ее или куда-то переехать. Делать размен, а потом жить в общежитии каком-нибудь я, понятное дело, тоже не хочу. Так вот, мне очень нужно узнать, можно ли поделить квартиру как-то так, чтобы мы с мужем как можно меньше сталкивались друг с другом?

У нас в квартире как раз две комнаты, между собой они не связаны — в каждую отдельный вход. Мы даже вроде бы, как мне казалось, определились, где чья комната будет. Но это работало только до тех пор, пока я не повесила на свою комнату замок. Муж его сорвал и забрал все документы на квартиру, которые у меня были. Чудом не нашел деньги. Я вызывала милицию, но это ничего не дало, мне сказали, что вешать замки нельзя, потому что квартира записана на бывшего мужа.

Я объясняла, что это наша общая квартира — получила ответ: «Все равно нельзя, потому что раз общая квартира, значит все в ней общее». Но должен же быть какой-то выход!





Я продолжаю жить в этой комнате, но все свои ценные вещи теперь храню у подруги. Оставлять их в квартире боюсь. Согласитесь, это ненормально. Ну и, наверное, это и так понятно, но я все-таки скажу: про какое-то мировое соглашение с моим бывшим речи давно уже не идет, поэтому такие варианты даже не предлагайте.

Комментарий адвоката:

Татьяна Семешко, адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; Телефоны: +375 (33) 688 66 36, +375 (29) 388 66 36, +375 (25) 688 66 36, 8 (017) 399 66 36

— Давайте определимся со вводными данными, ведь от них зависит правильность рекомендаций, которые я могу вам дать.

Так, в своем ответе я буду исходить из того, что квартира, которая стала причиной спора — это общая собственность, так вы сами указываете в своем письме.

Также из того, что вы рассказали, ясно, что до настоящего времени квартира не разделена между вами: вы отмечаете, что главный собственник квартиры на сегодня по-прежнему только ваш бывший супруг.

Кроме того, в вашем письме ничего не сказано о брачном договоре, поэтому все приведенные ниже советы будут даны вам с учетом того, что такого договора нет.

Итак, с учетом всего этого,вы однозначно вправе предъявить к бывшему супругу исковое требование о разделе совместно нажитого в период брака имущества в виде квартиры и поставить вопрос о признании за вами права собственности на ½ доли этого помещения.

Справочно: в соответствии с ч.1 ст. 24 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), по общему правилу, в случае раздела имущества, которое является общей собственностью супругов, их доли признаются равными.

Вы спрашиваете, можно ли разделить квартиру таким образом, чтобы максимально сократить контакты с супругом. Давайте разбираться.

На заметку: в соответствии с п. 1 ст.138 Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее — ЖК Республики Беларусь), собственник (собственники) жилого помещения при наличии технической возможности на перепланировку с образованием двух и более жилых помещений вправе произвести раздел жилого помещения.

Важно: при отсутствии взаимного согласия на подобный раздел жилого помещения между его собственниками он может быть произведен в судебном порядке (п. 1 ст.138 ЖК Республики Беларусь).

Обратите особое внимание: требования о разделе жилого помещения на основании вышеуказанной нормы могут быть удовлетворены, если выделяемая доля — это изолированная часть жилого помещения с отдельным входом. Либо есть техническая возможность сделать ее таковой с помощью переоборудования (п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 года № 2 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с правом собственности на жилые помещения»).

Если речь идет о жилых домах, то ситуации, когда их делят на несколько самостоятельных жилых помещений, встречаются достаточно часто. Главное, чтобы была техническая возможность для переоборудования дома. В результате усилиями собственников в нем может появиться два самостоятельных жилых помещения, с раздельными коммуникациями, подсобными помещениями, входами.

Если же говорить о разделе квартир в многоквартирных жилых домах, то с учетом указанных выше положений закона разделить их на несколько самостоятельных жилых помещений невозможно.

Тем не менее и в вашей ситуации есть выход: закон дает вам возможность значительно улучшить свое положение.





Следует знать: при отсутствии технической возможности на перепланировку с образованием двух и более жилых помещений собственник (собственники) вправе требовать раздела жилого помещения с выделением ему (им) изолированной жилой комнаты (жилых комнат) в собственность и оставлением подсобных помещений в общей долевой собственности (п. 2 ст.138 ЖК Республики Беларусь).

Что это значит для вас: за вами может быть закреплена конкретная комната квартиры, равно как и за вашим бывшим супругом. В свою очередь, коридор, санузел, кладовые, прихожая, кухня, холл останутся в вашей с ним общей долевой собственности и в общем пользовании.

В результате у вас появится возможность полноценно распоряжаться тем имуществом, которое выделят именно вам. В частности, вы сможете ограничить доступ бывшего супруга в ту жилую комнату, которая достанется вам в результате раздела, в том числе закрыть ее на замок.

Акцентирую внимание тех, кто оказался в схожей ситуации: такой вариант разрешения спора возможен, если комнаты квартиры, как в рассматриваемом случае, изолированы.

На заметку: изолированная жилая комната — это жилая комната, не связанная с другой жилой комнатой общим входом (п. 20 ст.1 ЖК Республики Беларусь).

Имейте в виду: в случае, когда одному из супругов передаются предметы, стоимость которых превышает причитающуюся долю, другому супругу присуждается соответствующая денежная компенсация (ч.3 ст. 24 КоБС Республики Беларусь).

Исходя из своей личной адвокатской практики отмечу, что ситуации, когда комнаты квартиры идеально соответствуют долям собственников, практически не встречаются. Общее правило — уплата компенсации собственником, которому выделяется большая жилая площадь квартиры, в пользу собственника, которому достается меньшая ее часть.

Рассчитать вашу долю и долю бывшего супруга в результате раздела квартиры по комнатам, выяснить исходя из этого размер подлежащей уплате денежной компенсации можно при наличии всех необходимых исходных данных. В частности, важны общая и жилая площади квартиры, жилая площадь каждой из ее комнат, факт примыкания к комнатам лоджий/балконов, сведения о рыночной стоимости жилья и т. д.

Мой личный совет: дела, подобные вашему, по праву относятся к категории сложных. Кроме того, дело может усложниться еще больше, если оба собственника будут претендовать на одну и ту же комнату и отстаивать свои права. Вместе с тем очевидно, что конкретно в вашем случае обращение в суд может изменить ситуацию в лучшую сторону, в том числе позволить вам в будущем стать полноценным собственником не просто доли в квартире, а конкретного жилого помещения — комнаты в ней. В связи с чем, полагаю, в вашей ситуации результат определенно стоит затраченных усилий.

Дополнительно обращу ваше внимание на то, что ч.5 ст. 24 КоБС Республики Беларусь определен трехлетний срок исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут.

Не рекомендую вам затягивать с разрешением сложившейся ситуации. Тем более что, судя по вашему письму, закон находится на вашей стороне.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, заявления, запросы, ходатайства и т.д. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.