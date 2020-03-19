Брестский технопарк после реконструкции увеличит полезные площади в 4 раза

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский научно-технологический парк после реконструкции увеличит свои полезные площади в четыре раза, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения Дмитрий Макарук.





В технопарке пока задействовано 6,5 тыс. кв.м. Летом планируется приступить к реконструкции бывшего цеха электромеханического завода, который занимает 10 тыс. кв.м. "Особенность в том, что там высота потолков достигает 7,2 м. Поэтому каждый из четырех этажей решено разделить надвое, чтобы сократить высоту до 3,6 м. Это позволит увеличить площадь здания до 20 тыс. кв.м", - пояснил Дмитрий Макарук.





Проект уже прошел общественное обсуждение, готовятся документы для государственной экспертизы. Источником финансирования является инновационный фонд Брестской области, также будут привлечены собственные средства фонда инновационного развития технопарка.

Согласно концепции верхние уровни здания будут отданы под офисы, на нижних этажах смогут разместиться чистые производства. Также предусмотрены сервисные помещения, места общего пользования, конференц-залы, пространство для коворкинга (центр для совместной работы), физкультурно-оздоровительная зона.

"В проект заложена концепция Smartgreen, то есть объединяющая умные и экотехнологии. Они будут экономить электрическую и тепловую энергию, снижать нагрузку на окружающую среду. Преобладающими элементами в интерьерах будут зелень и дерево", - отметил директор технопарка. Перед входом в технопарк планируется установить крытую велопарковку, рассматривается возможность обустройства велогаража.

В Брестском научно-технологическом парке зарегистрировано 67 резидентов.