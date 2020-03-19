ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Единый день информирования прошёл на Сенненщине

19.03.2020 — Разное | Голас Сененшчыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Голас Сененшчыны

В трудовых коллективах района прошёл Единый день информирования. Основная тема — «Социально-экономическое состояние регионов и перспективы их развития».

Единый день информирования прошёл на Сенненщине

 Устойчивое региональное развитие – одно из приоритетных направлений деятельности руководства страны.

 Пристальное внимание к политике регионального развития неслучайно, т.к. от него зависит благополучие всей республики в целом и каждого гражданина в отдельности. Как отмечал Глава государства А.Г.Лукашенко: «Фундамент успешного развития государства – сильная экономика, поэтому прежде всего необходимо развивать экономику регионов, создавать там рабочие места с достойным уровнем зарплаты».

 Помимо повышения доходов населения целями социально-экономического развития регионов является улучшение качества образования, здравоохранения и т.д. И Беларусь однозначно преуспела в данном направлении.

 Оценка степени развития регионов и стран осуществляется с помощью ряда универсальных интегральных показателей, один из которых – Индекс человеческого развития, разработанный ПРООН. По данному индексу Беларусь занимает 50 позицию из 189 государств и входит в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития согласно классификации ООН. По показателям достижения странами Целей устойчивого развития республика находится на 23 месте (77,4 балла из 100), что выше средней оценки по региону Восточной Европы и Центральной Азии. В общем рейтинге национального благосостояния за 2019 год Беларусь расположилась на 73 месте (из 167 стран). Страна также занимает высокие позиции по уровню образования (32 место) и уровню условий жизни (45 место).

 Достижение таких результатов было бы невозможно без слаженной и четкой работы всех органов государственной власти по исполнению прогнозных и программных документов на республиканском и региональном уровнях.

 Как неоднократно подчеркивал Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, «останавливаться на достигнутом недопустимо», несмотря на поступательное развитие регионов. Применяются новые подходы стимулирования регионального развития за счет мер, направленных на максимальное раскрытие регионального потенциала.

 Согласно проекту Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года, стратегической целью регионального развития является создание в регионах равных возможностей для достижения высокого уровня и качества жизни населения на основе реализации личностного потенциала и удовлетворения потребностей граждан, рационального размещения производительных сил, эффективного, сберегающего и развивающего использования ресурсов. Не только столица и областные центры, но и средние, малые города, сельские территории Беларуси станут привлекательными для жизни.

 По словам Главы государства А.Г.Лукашенко, прежде всего стоит задача развить экономику регионов и на этой основе решать социальные вопросы, сократив до минимума разрыв в уровне жизни населения, социально-экономического развития территорий.

  О социально — экономическом состоянии Сенненского района за 2019 год

  За январь-декабрь 2019 года организациями района заработано 96,3 млн. рублей выручки от реализации продукции или на 12,4 процента больше уровня 2018 года. Получена чистая прибыль в сумме 1,4 млн.рублей, что позволило выполнить план поступления налога на прибыль на 100%.На треть сократилось количество убыточных организаций. Обеспечен рост розничного товарооборота торговли и инвестиций в основной капитал. Коэффициент соотношения темпов производительности труда и среднемесячной заработной платы больше единицы. В 2019 году внешнеторговый оборот составил чуть более 4 млн. долларов США. Это позволило району выйти на положительное сальдо внешней торговли товарами в сумме 3,3 млн. долларов. Внешнеторговые операции осуществлялись с 17 странами. Экспортировано 11 видов продукции. 55% всего экспорта Сенненского района приходится на страны Европейского союза. В 2020 году во многом социально-экономическое развитие района будет зависеть от эффективности работы действующих предприятий и уровня активности малого и среднего предпринимательства.

«ГС».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В трудовых коллективах района прошёл Единый день информирования. Основная тема — «Социально-экономическое состояние регионов и перспективы их развития». ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Электрическая версия новой BMW седьмой серии окажется самой мощной в гамме модели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика