Единый день информирования прошёл на Сенненщине

Источник материала: Голас Сененшчыны

В трудовых коллективах района прошёл Единый день информирования. Основная тема — «Социально-экономическое состояние регионов и перспективы их развития».





Устойчивое региональное развитие – одно из приоритетных направлений деятельности руководства страны.

Пристальное внимание к политике регионального развития неслучайно, т.к. от него зависит благополучие всей республики в целом и каждого гражданина в отдельности. Как отмечал Глава государства А.Г.Лукашенко: «Фундамент успешного развития государства – сильная экономика, поэтому прежде всего необходимо развивать экономику регионов, создавать там рабочие места с достойным уровнем зарплаты».

Помимо повышения доходов населения целями социально-экономического развития регионов является улучшение качества образования, здравоохранения и т.д. И Беларусь однозначно преуспела в данном направлении.

Оценка степени развития регионов и стран осуществляется с помощью ряда универсальных интегральных показателей, один из которых – Индекс человеческого развития, разработанный ПРООН. По данному индексу Беларусь занимает 50 позицию из 189 государств и входит в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития согласно классификации ООН. По показателям достижения странами Целей устойчивого развития республика находится на 23 месте (77,4 балла из 100), что выше средней оценки по региону Восточной Европы и Центральной Азии. В общем рейтинге национального благосостояния за 2019 год Беларусь расположилась на 73 месте (из 167 стран). Страна также занимает высокие позиции по уровню образования (32 место) и уровню условий жизни (45 место).

Достижение таких результатов было бы невозможно без слаженной и четкой работы всех органов государственной власти по исполнению прогнозных и программных документов на республиканском и региональном уровнях.

Как неоднократно подчеркивал Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, «останавливаться на достигнутом недопустимо», несмотря на поступательное развитие регионов. Применяются новые подходы стимулирования регионального развития за счет мер, направленных на максимальное раскрытие регионального потенциала.

Согласно проекту Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года, стратегической целью регионального развития является создание в регионах равных возможностей для достижения высокого уровня и качества жизни населения на основе реализации личностного потенциала и удовлетворения потребностей граждан, рационального размещения производительных сил, эффективного, сберегающего и развивающего использования ресурсов. Не только столица и областные центры, но и средние, малые города, сельские территории Беларуси станут привлекательными для жизни.

По словам Главы государства А.Г.Лукашенко, прежде всего стоит задача развить экономику регионов и на этой основе решать социальные вопросы, сократив до минимума разрыв в уровне жизни населения, социально-экономического развития территорий.

О социально — экономическом состоянии Сенненского района за 2019 год

За январь-декабрь 2019 года организациями района заработано 96,3 млн. рублей выручки от реализации продукции или на 12,4 процента больше уровня 2018 года. Получена чистая прибыль в сумме 1,4 млн.рублей, что позволило выполнить план поступления налога на прибыль на 100%.На треть сократилось количество убыточных организаций. Обеспечен рост розничного товарооборота торговли и инвестиций в основной капитал. Коэффициент соотношения темпов производительности труда и среднемесячной заработной платы больше единицы. В 2019 году внешнеторговый оборот составил чуть более 4 млн. долларов США. Это позволило району выйти на положительное сальдо внешней торговли товарами в сумме 3,3 млн. долларов. Внешнеторговые операции осуществлялись с 17 странами. Экспортировано 11 видов продукции. 55% всего экспорта Сенненского района приходится на страны Европейского союза. В 2020 году во многом социально-экономическое развитие района будет зависеть от эффективности работы действующих предприятий и уровня активности малого и среднего предпринимательства.

«ГС».