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Куда обращаться за получением или обменом паспорта?

19.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Паспорт гражданина Республики Беларусь является документом, удостоверяющим личность гражданина на территории Республики Беларусь и за ее пределами, подтверждающим гражданство и право его владельца на выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Беларусь.

Куда обращаться за получением или обменом паспорта?

Для получения (обмена) паспорта гражданину Республики Беларусь необходимо обратиться в расчетно-кассовый центр города, товарищество собственников, общежитие, а для жителей сельской местности — в сельские исполнительные комитеты по месту жительства. Лицу, ответственному за регистрацию, нужно предоставить документы, предусмотренные п.11.1 и п.11.2 (в зависимости от ситуации) перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан, утвержденного Указам Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года. Срок оформления паспорта не превысит одного месяца. Размер госпошлины — 1 базовая величина (27 рублей). При желании ускорить процесс и получить документ можно в ускоренном порядке — до 15 дней. Для этого необходима  дополнительная плата в размере одной базовой величины.

Также обращаем ваше внимание, что при вступлении в брак или после расторжения брака, чаще всего фамилии меняют женщины, необходимо в течение одного месяца со дня перемены фамилии обратиться в отделение по гражданству и миграции и обменять паспорт.

Если паспорт утерян, необходимо как можно быстрее обратиться  в отделение по гражданству и миграции во избежание неприятных ситуаций.

Тем гражданам, кто забыл обменять свой недействительный паспорт или не желает этого делать по какой-либо причине, ОГиМ Несвижского РОВД напоминает, что, в соответствии с частью 3 статьи 23.53 КоАП Республики Беларусь, за проживание без документов, либо по недействительным документам, удостоверяющим личность, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 4 базовых величин.

Уважайте и бережно используйте свой паспорт.

Отделение по гражданству и миграции

Несвижского РОВД.


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