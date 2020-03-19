Палы сухой травы превращаются в стихийное бедствие

Источник материала: Газета Авангард

Ежегодно с наступлением весны палы сухой травы превращаются в рукотворное стихийное бедствие.

В 2019 году в Гомельской области произошло 14 пожаров по причине выжигания сухой растительности, на которых погибло 2 человека, 4 человека получили травмы. Кроме того во время этих пожаров было уничтожено 9 и повреждено 13 строений.





Полагая, что выжигание сухой растительности – это своеобразная помощь природе, человек глубоко ошибается. Сжигание травы не приносит никакой пользы. Если вы хотите избавиться от ненужной растительности на участке – скосите её и перепашите или перекопайте землю. Это будет в разы лучше для почвы, она не потеряет полезные микроэлементы, которые распыляются при сгорании травы. А главное – это будет безопасней.

Кроме того, дым от сжигания травы едкий, темный, густой, с неприятным запахом. В нем содержатся микрочастицы сажи и угарный газ. Он особенно опасен для детей, стариков, людей с заболеваниями сердца, сосудов и органов дыхания.

Однако согласно действующему законодательству на приусадебной территории жилого дома всё же допускается контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для приготовления пищи (таких как мангалы, гриль и т.п.), но только при соблюдении следующих условии:

— принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки;

— постоянного контроля за процессом горения и обеспечения средствами тушения (огнетушитель, емкость с водой, лопата и т.п.). После окончания приготовления пищи, горящие материалы должны быть потушены до полного прекращения тления;

— размещения костров на расстоянии не менее: 10 м от зданий (сооружений), 20 м — от лесных массивов, 30 м — от скирд сена и соломы;

— размещения специальных приспособлений для приготовления пищи на расстоянии не менее 4 м от зданий (сооружений).

По информации РОЧС