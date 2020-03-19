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В Европе назвали предварительные даты возобновления футбольных турниров

19.03.2020 12:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футбольные турниры в Европе планируют возобновить в середине мая. Как сообщает Sports.ru со ссылкой на газету Marca, так считает президент испанской лиги Хавьер Тебас.


Reuters

– Планируется, что все лиги Европы будут возобновлены в середине мая. Все чемпионаты. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией.

Возможно, возобновление произойдет раньше, но это тот срок, который мы держим в уме.

– Матчи будут проходить без зрителей?

– Это зависит от органов здравоохранения в каждой отдельной стране.

– Что насчет Лиги чемпионов и Лиги Европы? Какой сценарий самый реалистичный?

– Все то же самое, все [планируется возобновить] одновременно. Мы попытаемся возобновить все турниры, выработать совместное решение для всех. Нельзя решить вопрос только с Испанией, – рассказал Тебас.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора придерживается более оптимистичного прогноза. Он считает, что чемпионат страны возобновится в самом начале мая.

По информации «Матч ТВ», российский чемпионат возобновится 3 или 17 мая, если пандемия не затянется.

 
 
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Футбольные турниры в Европе планируют возобновить в середине мая. Как сообщает Sports.ru со ссылкой на газету Marca, так считает президент испанской лиги Хавьер Тебас.
 
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