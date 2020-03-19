|
В Европе назвали предварительные даты возобновления футбольных турниров
Источник материала: Tut.by
Футбольные турниры в Европе планируют возобновить в середине мая. Как сообщает
– Планируется, что все лиги Европы будут возобновлены в середине мая. Все чемпионаты. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией.
Возможно, возобновление произойдет раньше, но это тот срок, который мы держим в уме.
– Матчи будут проходить без зрителей?
– Это зависит от органов здравоохранения в каждой отдельной стране.
– Что насчет Лиги чемпионов и Лиги Европы? Какой сценарий самый реалистичный?
– Все то же самое, все [планируется возобновить] одновременно. Мы попытаемся возобновить все турниры, выработать совместное решение для всех. Нельзя решить вопрос только с Испанией, – рассказал Тебас.
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора придерживается более оптимистичного прогноза. Он считает, что чемпионат страны возобновится в самом начале мая.
По информации
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольные турниры в Европе планируют возобновить в середине мая. Как сообщает Sports.ru со ссылкой на газету Marca, так считает президент испанской лиги Хавьер Тебас.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)