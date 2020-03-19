«Экодом» обратился к брестским властям с просьбой принять срочные меры в связи с аккумуляторным заводом в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Общественная организация опубликовала открытое обращение к руководству Брестской области, Бреста, Брестского района и СЭЗ «Брест» с описанием условий, необходимых для возможного разрешения вопроса о функционировании аккумуляторного завода под Брестом (полный текст обращения по ссылке ).





— ОО «Экодом» интересует законность принимаемых властями решений, безопасность производства для окружающей среды, жизни и здоровья людей, а также обеспечение прав общественности — на участие в принятии экологически значимых решений и на доступ к информации, — говорит Марина Дубина, исполнительный директор «Экодома».

— Когда в конце января мы направляли в Брестский горисполком и в ООО «АйПауэр» предложения организовать общественный диалог по теме строительства завода, мы исходили из общности интересов всех сторон. Речь как о местной общественности, выступающей против производства, о заводе, желающем скорее начать работать, а также об органах местной власти, заинтересованных в соблюдении законности и интересов граждан на подведомственной им территории.

Одной из проблем экологическая организация считает то, что у общественности нет возможности публично и законно выразить свое мнение по данному вопросу. За три года только однажды власти разрешили проведение митинга, в остальных случаях массовые мероприятие не были санкционированы, в то время как местные активисты за весь период подали заявки на проведение 294 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций.

За участие в них люди привлекались к ответственности, а они реализуют свое право на участие в принятии экологически значимых решений, предусмотренное Орхусской конвенцией, стороной которой является Беларусь. Положения конвенции не допускают преследование и притеснение граждан за реализацию этого права.

«Экодом» предлагал горисполкому пересмотреть подход к рассмотрению заявок на митинги и пикеты, чтобы люди могли свободно выходить и в установленных местах имели возможность публично выражать свою позицию.

Но исполком дал отписку, что все отказы обоснованны и законны. Более того, исполком не ответил на предложение о развитии диалога по вопросам аккумуляторного завода, хотя именно органы власти должны быть его инициаторами, как наиболее заинтересованная сторона.

Недопустимо, чтобы органы местной власти дистанцировались от разрешения проблемы.

Предложение поддержала компания «АйПауэр», организовав круглые столы, а органы власти заняли позицию наблюдателя, хотя большинство претензий общественности адресовано именно им.

Так сложилась ситуация, в которой диалог сводится к круглым столам, и «Экодом» не видит в нем смысла, в том числе без участия местных активистов.

Необходима активизация взаимодействия местных властей и общественности, что затруднено низким уровнем доверия к власти и отсутствием доверия к заводу. Поэтому мы еще раз обращаемся к исполнительным комитетам с предложением обратить внимание на ситуацию и принять решительные шаги к ее разрешению.

До сих пор общественности не предоставлена объективная и достоверная информация о мощности производства и влиянии его на здоровье населения и окружающую среду; не учтено мнение общественности по вопросу строительства; местным жителям отказывается в их законных правах на массовые мероприятия и на проведение референдума.

Дальнейшее игнорирование проблемы может привести к необратимым последствиям, если запустить действительно опасное производство. Ситуация в целом ведет к закреплению недоверия населения к будущим принимаемым решениям.

Мы видим перспективу в том, чтобы:

провести процедуры участия общественности повторно и в надлежащем качестве; провести полную и достоверную оценку воздействия на окружающую среду; дать возможность заинтересованным провести экспертизу в соответствии с требованиями законодательства.

В компетенции местных властей объявить недействительным протокол общественного обсуждения.

Признать ошибки и исправить их не стыдно, стыдно устраняться от принятия на себя ответственности.