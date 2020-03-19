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Порывистый ветер и ночные заморозки ожидаются в Беларуси в выходные. А потом - лето

19.03.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Порывистый ветер и ночные заморозки ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Порывистый ветер и ночные заморозки ожидаются в Беларуси в выходные. А потом - лето

В пятницу, 20 марта, погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, днем по северу скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие осадки, в основном дождь. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман, на дорогах местами гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - 6-12 градусов тепла.

В субботу, 21 марта, через территорию Беларуси будет перемещаться холодный атмосферный фронт, который принесет немного осадков. Лишь местами по стране пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном в виде мокрого снега. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Вслед за фронтальным разделом начнет поступать воздушная масса с северных широт. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3 градусов, по северу - до минус 6 градусов. Днем будет от нуля до плюс 7 градусов. Из-за порывистого северного ветра дневная температура будет ощущаться как 1-6 градусов мороза.

В воскресенье, 22 марта, атмосферное давление еще вырастет. Власть над погодой Беларуси постепенно возьмет холодный северо-атлантический антициклон, смещающейся с территории Швеции на страны Балтии. Ночью будет 2-8 градусов мороза, в северных районах при прояснениях - до минус 10 градусов. Днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов. В основном обойдется без осадков, лишь местами по юго-востоку страны ожидается небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный порывистый, из-за чего комфортность погоды будет низкой.

Порывистый ветер и ночные заморозки ожидаются в Беларуси в выходные. А потом - лето

Погода Беларуси останется под влиянием холодного антициклона и в первой половине следующей недели.

 
 
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  Порывистый ветер и ночные заморозки ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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