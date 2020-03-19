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С кухней в кладовке и просто шикарная - самые необычные планировки минских квартир
Источник материала: Tut.by
На вторичном рынке недвижимости не часто, но попадаются квартиры с очень нестандартными планировками. Зачастую что-то уж совсем необычное можно увидеть в сталинках, например очень
Двухкомнатная в Юго-Западе
Кирпичный дом на Алибегова, 8, был сдан в эксплуатацию в 2007 году. Квартира площадью 61 квадратный метр продается в том виде, в каком и была получена от застройщика. Обратите внимание на планировку: самая большая жилая комната — пятиугольная и нужно будет приложить немало усилий, чтобы грамотно спланировать дизайн и обстановку в таком помещении.
Продается квартира за 91 тысячу долларов в эквиваленте.
«Трешка» в районе автозавода
В Заводском районе на улице Центральной продается трехкомнатная квартира, в которой за счет кладовки с окном хозяева выиграли место для кухни. Вот как выглядит планировка:
Площадь квартиры — 71 квадратный метр. Цена — 78,3 тысячи долларов в эквиваленте.
Четырехкомнатная в центре Минска
В сталинке на пересечении улиц Кирова и Купалы продается четырехкомнатная квартира площадью 120 квадратных метров. Надо отдать должное советским архитекторам — планировка этой угловой квартиры продумана до мелочей и смотрится выигрышно даже сейчас.
Продается квартира за 220 тысяч долларов в эквиваленте.
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