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С кухней в кладовке и просто шикарная - самые необычные планировки минских квартир

19.03.2020 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке недвижимости не часто, но попадаются квартиры с очень нестандартными планировками. Зачастую что-то уж совсем необычное можно увидеть в сталинках, например очень узкие кухни. Но есть и новостройки с не менее интересными, а порой и непонятными планировочными решениями. REALTY.TUT.BY выбрал три свежих примера.

Двухкомнатная в Юго-Западе

Кирпичный дом на Алибегова, 8, был сдан в эксплуатацию в 2007 году. Квартира площадью 61 квадратный метр продается в том виде, в каком и была получена от застройщика. Обратите внимание на планировку: самая большая жилая комната — пятиугольная и нужно будет приложить немало усилий, чтобы грамотно спланировать дизайн и обстановку в таком помещении.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Продается квартира за 91 тысячу долларов в эквиваленте.

«Трешка» в районе автозавода

В Заводском районе на улице Центральной продается трехкомнатная квартира, в которой за счет кладовки с окном хозяева выиграли место для кухни. Вот как выглядит планировка:


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Площадь квартиры — 71 квадратный метр. Цена — 78,3 тысячи долларов в эквиваленте.

Четырехкомнатная в центре Минска

В сталинке на пересечении улиц Кирова и Купалы продается четырехкомнатная квартира площадью 120 квадратных метров. Надо отдать должное советским архитекторам — планировка этой угловой квартиры продумана до мелочей и смотрится выигрышно даже сейчас.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Продается квартира за 220 тысяч долларов в эквиваленте.

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Теги: Минск
 
 
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