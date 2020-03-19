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В Каменецком районе 17-летний сын пытался убить отца топором

19.03.2020 11:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Каменецком районе сын подозревается в покушении на убийство отца.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 26 февраля. 17-летний парень во время ссоры нанес не менее двух ударов топором по голове своего 52-летнего отца.  

Затем несовершеннолетний, посчитав, что отец скончался, ушел в другую комнату.  

Медиков на место происшествия вызвала мать юноши, которая находилась в квартире. Мужчина выжил благодаря своевременно проведенным реанимационным мероприятиям.  

Несовершеннолетнему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Парня заключили под стражу. Его отец продолжает лечение в медучреждении. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.  

Расследование уголовного дела продолжается.  

В конце февраля в Барановичах мужчина выбросил собаку из окна и угрожал отцу убийством – здесь подробнее.   

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Новости Беларуси. В Каменецком районе сын подозревается в покушении на убийство отца.   По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 26...
 
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