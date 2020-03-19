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В Каменецком районе 17-летний сын пытался убить отца топором
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Каменецком районе сын подозревается в покушении на убийство отца.
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Затем несовершеннолетний, посчитав, что отец скончался, ушел в другую комнату.
Медиков на место происшествия вызвала мать юноши, которая находилась в квартире. Мужчина выжил благодаря своевременно проведенным реанимационным мероприятиям.
Несовершеннолетнему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Парня заключили под стражу. Его отец продолжает лечение в медучреждении. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Новости Беларуси. В Каменецком районе сын подозревается в покушении на убийство отца. По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 26...
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