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Бывший император Японии и его супруга навсегда покинули дворец в Токио

19.03.2020 11:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. В течение 27 лет дворец в Токио был официальной резиденцией Акихито и его супруги. Теперь он будет отремонтирован, после чего сюда переедут новый император Нарухито с женой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывший император Японии и его супруга навсегда покинули дворец в Токио

Бывшие монархи временно переедут на виллу в городке Хаяма к юго-западу от Токио. Позже они переберутся во дворец Акасака.

Бывший император Японии и его супруга навсегда покинули дворец в Токио

Император Акихито отрекся от престола 30 апреля 2019 года и стал первым императором за последние 200 лет, покинувшим трон при жизни.

Бывший император Японии и его супруга навсегда покинули дворец в Токио

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Новости Японии. В течение 27 лет дворец в Токио был официальной резиденцией Акихито и его супруги. Теперь он будет отремонтирован, после чего сюда переедут новый...
 
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