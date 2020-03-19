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Спустя 40 лет в Новой Зеландии легализовали аборты

19.03.2020 11:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Новой Зеландии. Соответствующий законопроект в третьем чтении одобрил парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя 40 лет в Новой Зеландии легализовали аборты

Более 40 лет прерывание беременности в стране считалось преступлением. Документ, который предстоит подписать генерал-губернатору, узаконивает процедуру, а также ужесточает требования к врачам и к пациенткам, желающим прервать беременность, устанавливает допустимые показания к операции, а также ответственность за нарушение установленных норм. После принятия этого закона в Новой Зеландии не останется запрещенных медицинских процедур.

Спустя 40 лет в Новой Зеландии легализовали аборты

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Новости Новой Зеландии. Соответствующий законопроект в третьем чтении одобрил парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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