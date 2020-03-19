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Лукашенко поздравил Бабкину с 70-летним юбилеем

19.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину с 70-летием. Телеграмма опубликована на официальном интернет-портале президента.

«Благодаря высокому профессиональному мастерству, безграничной любви к славянской культуре и преданности своему делу Ваше творчество по праву вошло в золотой фонд современного эстрадного искусства», – говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что многогранная деятельность Бабкиной и впредь будет объединять людей разных поколений, а также способствовать активному диалогу между народами Беларуси и России.

Лукашенко пожелал артистке здоровья, успехов в реализации всех планов, счастья, мира и добра.

Надежда Бабкина родилась 19 марта 1950 года в Астраханской области. Петь начала с ранних лет. Бабкину позвали в коллектив «Баян», с которым она проехала полстраны, а позже создала свой театр «Русская песня». В репертуаре артистки более полутора тысяч песен.



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Президент Беларуси подчеркнул, что многогранная деятельность артистки и впредь будет объединять людей разных поколений.
 
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