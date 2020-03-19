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Лукашенко поздравил Бабкину с 70-летним юбилеем
19.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину с 70-летием. Телеграмма опубликована на официальном интернет-портале президента.
«Благодаря высокому профессиональному мастерству, безграничной любви к славянской культуре и преданности своему делу Ваше творчество по праву вошло в золотой фонд современного эстрадного искусства», – говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что многогранная деятельность Бабкиной и впредь будет объединять людей разных поколений, а также способствовать активному диалогу между народами Беларуси и России.
Лукашенко пожелал артистке здоровья, успехов в реализации всех планов, счастья, мира и добра.
Надежда Бабкина родилась 19 марта 1950 года в Астраханской области. Петь начала с ранних лет.
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Президент Беларуси подчеркнул, что многогранная деятельность артистки и впредь будет объединять людей разных поколений.
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