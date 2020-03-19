Лукашенко поздравил Бабкину с 70-летним юбилеем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину с 70-летием. Телеграмма опубликована на официальном интернет-портале президента.

«Благодаря высокому профессиональному мастерству, безграничной любви к славянской культуре и преданности своему делу Ваше творчество по праву вошло в золотой фонд современного эстрадного искусства», – говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что многогранная деятельность Бабкиной и впредь будет объединять людей разных поколений, а также способствовать активному диалогу между народами Беларуси и России.

Лукашенко пожелал артистке здоровья, успехов в реализации всех планов, счастья, мира и добра.