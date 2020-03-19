Есть ли шансы у Geely Geometry A против Tesla Model 3. Устроили большой тест-драйв

Источник материала: Tut.by

Как только широко анонсированный заводом «БЕЛДЖИ» электромобиль Geely Geometry A стал доступен для тест-драйва, AUTO.TUT.BY тут же нашел ему в соперники… Tesla Model 3. А что? Это самый продаваемый электрокар 2019 года в мире. К тому же оба седаны, имеют схожие размеры и запас хода. Пошуршим шинами?

Нос к носу — кто краше и удобнее?

Мой соперник по гонке до Нордкап и самый опытный «теславод» Беларуси Артур Туманов, который приехал на Tesla Model 3, убежден, что калифорнийский электрокар выглядит круче. И я с ним согласен. «Трешка» все же вылеплена более гармонично и пропорционально — приплюснутый капот, скульптурная задняя часть, приземистый силуэт. Хороша.





За Geely Geometry A вьется шлейф традиционного подхода к автомобилям. Впрочем, зная возможности марки, уверен, что таким было техническое задание. Традиционный силуэт, разбавленный «электрическими» фишками вроде утопленных ручек дверей и сплошным пластиком там, где у машин с ДВС стоит решетка радиатора. Опять же, Geometry в профиль выглядит классическим седаном, а Tesla Model 3 больше похожа на хэтчбек.





Интерьеры тоже отличаются. И очень сильно. Но начнем с удобства доступа в салон. Ключ Tesla Model 3 по размерам ничем не отличается от банковской карточки. Чтобы попасть в автомобиль, нужно приложить эту карту к центральной стойке. А можно «привязать» машину к смартфону, и тогда она будет открываться вообще без всяких манипуляций, бесконтактно. Ручки дверей здесь хоть и упрятаны в кузов, но они пассивные — для открывания двери нужно нажать на ручку с одной стороны, и потянуть с другой. Вполне сподручно выполнять это действие даже одной рукой.

У Geely Geometry A все куда прозаичнее — обычный ключ-брелок (кажется, точно такой же у модели Coolray). Нажимаешь кнопку на ключе — из дверей выезжают ручки. Чтобы потянуть за нее, нужно брать ее снизу. Не очень удобно.

Кстати, сам процесс посадки что спереди, что сзади удобнее у Geometry A — просто потому, что автомобиль выше. Tesla Model 3 распластана по земле, словно спорт-кар.



Интерьер Tesla у одних вызывает восторг, а у других — оттторжение

Если говорить об интерьерах, то Tesla Model 3 — это радикальный минимализм. Физических клавиш — минимум. Взгляду зацепиться не за что, кроме как за огромный дисплей диагональю 15 дюймов. Даже регулировка зеркал и рулевого колеса производится через меню мультимедийной системы. Правда, на самом рулевом колесе есть две физические многофункциональные клавиши. И их функции как раз включаются с экрана. Что касается традиционных ценностей — удобства посадки, например, то с этим все в порядке. У кресел отличный профиль, рулевая колонка имеет широкие диапазоны регулировок.



Салон Geely Geometry A немного «приземленнее», но со своими необычными фишками

Geometry A в плане фишек куда проще и больше похожа на традиционный автомобиль. Экран мультимедиа здесь тоже есть, но он не впечатляет после Tesla ни размерами, ни разрешением. К тому же пока там все испещрено китайскими иероглифами, так что разобраться во всех функциях мультимедиа и автомобиля у нас не получилось.

Совершенно чужеродно при этом выглядит дополнительный цветной дисплей за рулевым колесом. На него выводятся данные об уровне заряда батареи, запас хода, пробег и другие параметры. При этом по размерам и качеству графики он напоминает навигаторы конца 2000-х. Ну ладно, чуть лучше. Кстати, у Geometry A есть еще и проекционный дисплей, тогда как для Tesla он не предлагается в принципе.

В салоне китайского электромобиля много сенсорных и физических кнопок. И одну из них можно посчитать абсолютно лишней. Это кнопка «запуска» двигателя. Действительно, зачем она нужна, если ничего запускать в электромобиле не нужно? В Tesla все просто — сел в машину, нажал на педаль тормоза, включил режим «драйв» и поехал. А «стартовая» кнопка — это какой-то анахронизм, который вынуждает производить лишнее действие.



Задний диван в Geely чуть просторнее, чем у Tesla, но голова касается крыши

Теперь об удобстве задних сидений. Тут два производителя пошли двумя разными путями. У Geely задний диван установлен высоко, сидеть удобно. Но при этом голова высокого пассажира упирается в крышу. Рост 186 см, как у меня, предел нормальной посадки. Tesla же, наоборот, предоставляет больше пространства для головы, но низко расположенная подушка заднего дивана вынуждает сидеть в позе кузнечика, с задранными коленями. И по ногам запаса пространства чуть меньше. Наверное, я бы все же склонил чашу весов в пользу Geometry A.



У Tesla слишком низко опущена подушка заднего сиденья

После осмотра и изучения багажников мы пришли к выводу, что они равны. Причем это же подтверждают и цифры характеристик — 425 литров у Tesla и 430 у Geely. Но у Tesla есть козырь в рукаве. Еще один дополнительный багажник у Model 3 (впрочем, как и у Model S или X) есть под капотом. А у Geely Geometry A там расположен электромотор и вспомогательное оборудование. То есть по компоновке китайский электрокар ближе к традиционным авто. По сути, просто место под капотом занял электромотор вместо ДВС.







Кстати, мы всей компанией добрых минут 20 дружно искали, как же открывается капот Geely. Облазили, казалось, всю машину, понажимали на все кнопки в салоне и на брелоке-ключе. Тискали, жмякали, щупали, щелкали. Оказалось, рычажок открывания капота расположен… в бардачке. «Oh, no!»

За удобства и эргономику я бы распределил баллы (если бы они у нас были) с небольшим перевесом в пользу Tesla — за бесключевой доступ в салон и «включение» автомобиля педалью тормоза.

Пошуршали!





Вот уж где Tesla на три головы выше своего китайского соперника, так это в динамике. тем более, если речь идет о топовой Tesla Model 3 Performance. Она разгоняется до сотни за 3,4 секунды, а мощность двух электромоторов достигает 520 л.с. И к тому же «тройка» — полноприводная. А что же Geely Geometry A? 160 «лошадок», передний привод и 8,8 секунды до 100 км/ч. Бледная тень Tesla?



У Geely Geometry A — 160-сильный электромотор и полный привод

Начали мы с Geely. Действительно, чуть больше полутора сотен «лошадей» не делают из Geometry A сверхбыстрого спринтера. Особенно если ехать в эко-режиме. Он сильно ограничивает мощность двигателя, зато бережет заряд батареи. В этом варианте Geely Geometry A способен потягаться в динамике разве что с самими слабосильными «бюджетниками» с атмосферными моторами. Этого едва хватает, чтобы держаться в потоке.





Но стоит включить режим «спорт», как все меняется. Не настолько, чтобы захватывало дух, но 8,8 секунды — вполне приличный результат. Особенно с поправкой на моментальный отзыв на действия педалью акселератора: нажал — получил. Разгон уверенный, плотный, причем с любой скорости. Даже если речь идет об обгонах на трассе. И все это без надоедливого рева ДВС. Характерное «троллейбусное» подвывание электромотора Geely заметно только на небольших скоростях, когда, например, пробираешься по тесной парковке или двору.

Управляемость под стать внешности, то есть никаких чудес я не ждал. Легкий руль, слегка валкая, но комфортная подвеска, информативные тормоза. Рекуперация при сбросе «газа» умеренная даже в самом интенсивном режиме ее работы. То есть машина не осаживается мгновенно. Управлять разгоном и замедлением только правой педалью вполне удобно.



У самой мощной Tesla Model 3 Performance два мотора выдают 520 л.с.

Tesla с ее 3,4 секундами до «сотни» размазывает по креслу, выдавливая воздух из легких. При этом, вспоминая просто сумасшедшую Tesla Model S P100D, которая проделывает тот же трюк за 2,7 секунды, понимаю, что разница невелика. Чтобы ее почувствовать, нужно быстро пересаживаться из одной машины в другую. Tesla, конечно, дарит совершенно иное ощущение динамики электромобиля, сравнимое с показателями очень дорогих суперкаров. Подвеска Model 3, кстати говоря, по своим настройкам тоже ближе к спортивным, нежели к гражданским автомобилям. Короткоходная, плотная, но при этом не экстремально жесткая. Но на неровностях потряхивает ощутимо сильнее, чем Geometry A.

В части акустического комфорта признаю примерное равенство. Оба автомобиля тихие, а на первое место в салоне выходит звук ветра снаружи на высокой скорости.

Пошуршал? Зарядись!



Европейская Tesla Model 3 может заряжаться на любых белорусских станциях, а в Европе — на фирменных суперчарджерах

Европейская версия Tesla Model 3 не имеет никаких проблем с зарядкой. Под «заправочным» лючком прячется комбинированный разъем Combo CCS 2, которым оснащаются быстрые зарядные станции «Белоруснефти». К этому же разъему можно подключить «медленную» зарядку Type 2. Сейчас «столбики» такой зарядки устанавливают во дворах. На быстрой станции Tesla Model 3 зарядится примерно за полтора часа. На медленной — за 4−5 часов.

Geely Geometry A имеет два лючка с разными разъемами. Первый похож на европейский Type 2, но по информации специализированных ресурсов, с ним несопоставим технически. Причем даже попробовать зарядить через Type 2 у нас не получилось, потому что и зарядная станция, и зарядный порт имеют одинаковый разъем — «папа». Нужен провод-переходник, на котором с двух сторон будет разъем «мама». Пока же через порт медленной зарядки можно подключиться только к бытовой сети 220 Вольт. Для этого в комплекте идет специальный коннектор. Но скорость зарядки удручает — за 10 часов аккумулятор заряжается всего на четверть.

Но есть и хорошая новость. В Беларуси уже можно купить переходник для подключения к порту быстрой зарядки. По словам представителей автосалона Geely Центр Минск, которые уже успели прибрести переходник, с 32% до 56% батарея зарядилась за 18 минут на зарядной станции Маланка. А это уже отличный результат.

Но невозможность зарядиться от повсеместно устанавливаемых по Минску «столбиков» Type 2 слегка расстраивает. Поэтому за возможности зарядки первое место в этой номинации присуждаем Tesla.

Будет ли паритет по ценам?

«Погодите-ка, — скажете вы, — Еще ж неизвестно, сколько будет стоить Geometry A!» Да, неизвестно. Но с высокой долей вероятности можно подсчитать. Если в Китае без субсидий машина стоит 30 тысяч долларов, то с учетом доставки, отмены пошлин и прибыли дилера у нас она должна обойтись, на мой взгляд, в 35 тысяч долларов. Это за электрический седан с запасом хода 500 км. А что Tesla Model 3? Если брать европейскую версию, то она обойдется минимум в 42 тысяч евро. При ввозе физлицом без уплаты пошлины и НДС. И запас хода у нее будет 409 км. По сравнению с Geely дорого. Безаварийные Tesla Model 3 из Европы стоят не сильно дешевле — 38−40 тысяч евро.



За машину с такими повреждениями в Европе просят 24 тысячи евро. Фото: mobile.de

Ладно. Смотрим аварийные машины. Самый дешевый вариант стоит 24 тысячи евро. Пусть даже ремонт обойдется еще в 10 тысяч, плюс доставка. Выйдет примерно 35 тысяч евро. Из США получится дешевле, но насколько именно — сложно сказать, потому что зависит от множества факторов. В Минске самый доступный вариант в продаже стоит 48 900 долларов за машину 2019 года с пробегом 4900 км. Что имеем в итоге? Если цена на Geely Geometry A окажется на уровне нашего прогноза, то Tesla Model 3 оказывается при любых раскладах дороже.

Победила дружба?





Итог таков: Geometry A — для консерваторов, а Tesla — для нонкорформистов. Теперь человеческим языком. Как я уже говорил в самом начале, Geely Geometry A создавался с явной опорой на опыт постройки обычных автомобилей. А Tesla Model 3 рисовалась с нуля именно как электромобиль. И создатели ее наплевали на традиционные автомобильные ценности. Дерзко, вызывающе, но, как мы видим, весьма успешно. И перебить этот успех Geely Geometry A сможет только ценой. А в идеале — еще и совсем уж льготным кредитом.

Выражаем признательность за помощь в организации тест-драйва автосалону «Лакшери моторс плюс» и tesla-cars.by.

Нам запомнилось



Гигантский экран Tesla всем хорош — и графикой, и разрешением, и отзывчивостью



Управление режимами движения в Tesla возложено на правый подрулевой рычажок



Geely оснащается большим сдвижным люком (а у Tesla — глухая панорамная крыша)



Мы дружно посчитали кнопку «запуска» двигателя анахронизмом. А вот шайба-селектор режимов движения понравилась



Под капотом Geely на виду вся электрическая сущность



Ни у Geely, ни у Tesla нет шумоизоляции на капоте. Потому что электрокарам она не нужна



Дополнительный экран в Geely только мешает, тем более есть еще и проекция показаний на лобовое стекло



Управление климат-контролем в Geely — сенсорное



Конструкция ручеек Geely оставляет возможность травмировать пальцы



У Tesla на руле есть многофункциональные «джойстики»



Графика мультимедийной системы Geely симпатичная, но… Вспоминается монитор Tesla