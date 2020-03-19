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Полуфинал конкурса «Мисс Беларусь — 2020» переносится на неопределенный срок

19.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Полуфинал конкурса «Мисс Беларусь — 2020» переносится на неопределенный срок

Полуфинал конкурса «Мисс Беларусь — 2020» переносится на неопределенный срок, о дате проведения станет известно позже. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной школы красоты.

«Полуфинал «Мисс Беларусь — 2020″, который должен был пройти 21 марта, переносится на неопределенный срок. О новой дате сообщим позже», — проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось, в полуфинале конкурса должны встретиться 142 красавицы со всей Беларуси. В отличие от предыдущего этапа в полуфинале конкурсанткам разрешено все: нарядные платья, украшения, визаж, прическа. Но пройтись в купальниках смогут не все — некоторым девушкам было рекомендовано похудеть или поправиться. Жюри проверит, справились ли участницы с задачей. В конце полуфинала красавицы отправятся на фотопробы.

По результатам кастинга выберут от 25 до 35 финалисток. Около месяца они будут готовиться к итоговому шоу, репетировать выходы, проходить различные промежуточные испытания, участвовать в культурных и социальных проектах. Планировалось, что имя самой красивой белоруски станет известно 15 мая.

https://www.belta.by

 
 
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Полуфинал конкурса «Мисс Беларусь — 2020» переносится на неопределенный срок, о дате проведения станет известно позже. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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