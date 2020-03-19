ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

А это психоз? Полуфинал конкурса "Мисс Беларусь-2020" перенесен на неопределенный срок

19.03.2020 13:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Полуфинал должен был состояться 21 марта. Однако сегодня стало известно, что его перенесли на неопределенный срок.

Об этом МЛЫН.BY рассказали в пресс-службе Национальной школы красоты.

Полуфинал конкурса «Мисс Беларусь» состоится в любом случае, однако пока точная дата неизвестна. Участие в нем примут 142 красавицы со всей Беларуси.

Во время регионального этапа в кастингах приняли участие 1850 девушек, в основной этап (минский городской и областные) прошли 579 участниц. 

Претенденток на титул «Мисс Беларусь-2020» ждет еще одна встреча с жюри. Им предстоит пройти собеседование, измерение параметров, проверку на соответствие требованиям конкурса (рост, семейное положение, наличие татуировок и т. д.). Также нужно будет выступить с самопрезентацией.

В отличие от предыдущего этапа, в котором запрещался макияж, в полуфинале девушки предстанут во всей красе. А вот пройтись в купальниках могут попросить далеко не всех. 

Некоторым конкурсанткам было рекомендовано похудеть либо наоборот, поправиться. Жюри проверит, справилась ли участница с задачей. В завершении полуфинала девушек ждут фотопробы.


По результатам кастинга выберут от 25 до 35 финалисток. Около месяца они будут готовиться к итоговому шоу, репетировать выходы, проходить различные промежуточные испытания, участвовать в культурных и социальных проектах. 

Имя «Мисс Беларусь-2020» станет известно 15 мая, если финал тоже не перенесут.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полуфинал должен был состояться 21 марта. Однако сегодня стало известно, что его перенесли на неопределенный срок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Полуфинал конкурса «Мисс Беларусь — 2020» переносится на неопределенный срок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика