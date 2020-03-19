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Прессбол: CФК «Слуцк» в этом году не получит спонсорской помощи от сахарного завода
19.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В среду CФК «Слуцк» получил от Слуцкого сахарорафинадного комбината письмо с уведомлением, что в текущем сезоне спонсорская помощь клубу оказываться не будет. Таково решение наблюдательного совета,
Бюджет клуба на стартующий сезон уже сформирован и согласован, однако теперь могут возникнуть проблемы с его наполнением.
По сведениям исайдера, несмотря на возникшие трудности, «Слуцк» в воскресенье стартует в чемпионате Беларуси. Команда бойкотировать игры не планирует.
Ранее председатель СФК «Слуцк» Виталий Бунос
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В среду CФК «Слуцк» получил от Слуцкого сахарорафинадного комбината письмо с уведомлением, что в текущем сезоне спонсорская помощь клубу оказываться не будет....
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