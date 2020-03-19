Прессбол: CФК «Слуцк» в этом году не получит спонсорской помощи от сахарного завода

Источник материала: Слуцк Город





В среду CФК «Слуцк» получил от Слуцкого сахарорафинадного комбината письмо с уведомлением, что в текущем сезоне спонсорская помощь клубу оказываться не будет. Таково решение наблюдательного совета, сообщает «Прессбол» со ссылкой на собственные источники.

Бюджет клуба на стартующий сезон уже сформирован и согласован, однако теперь могут возникнуть проблемы с его наполнением.

По сведениям исайдера, несмотря на возникшие трудности, «Слуцк» в воскресенье стартует в чемпионате Беларуси. Команда бойкотировать игры не планирует.

Ранее председатель СФК «Слуцк» Виталий Бунос рассказывал о финансовых проблемах команды в интервью «Слуцк ТВ».



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