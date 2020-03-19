|
Минжилкомхоз: «В 2020 году мы планируем выйти на уровень извлечения вторичных материальных ресурсов в размере 25%»
Источник материала: СТВ
Как решить проблему роста коммунальных отходов, обсуждали в программе
Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
И на сегодняшний день есть концепция, которая утверждена опять же правительством, подразумевающая строительство во всех областных центрах мусороперерабатывающих заводов – они уже фактически есть. И строительство межрегиональных точек сбора и захоронения отходов – их будет порядка 159 штук. То есть это те будут центры, которые в себе сконцентрируют все отходы и которые позволят извлекать, перерабатывать и обеспечивать минимальное захоронение. А если брать идеальную цель, то, в принципе, национальная стратегия по обращению с отходами, она подразумевает, в принципе, нулевое захоронение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минжилкомхоз: «В 2020 году мы планируем выйти на уровень извлечения вторичных материальных ресурсов в размере 25%»
Как решить проблему роста коммунальных отходов, обсуждали в программе «В обстановке мира». Оксана Гайдук: «Нам нужны мусороперерабатывающие заводы»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)