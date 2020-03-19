Порядок организации и финансирования мероприятий по адаптации инвалидов к трудовой деятельности, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработных, определен Положением о порядке организации и финансирования мероприятий по адаптации инвалидов к трудовой деятельности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2009 № 128.

Работа с безработными инвалидами строится на индивидуальном подходе к каждому из них. Для обеспечения занятости нуждающегося в трудоустройстве инвалида учитываются, прежде всего, психофизические особенности безработного, медицинские показания к работе, образовательный уровень, наличие профессиональных навыков и личные пожелания.

Адаптация инвалидов — это комплекс мероприятий, направленных на:

приобретение и совершенствование инвалидами профессиональных знаний, умений и навыков с учетом полученной или имеющейся у них специальности (профессии);

приобретение, восстановление и развитие имеющихся у инвалидов трудовых способностей и закрепление их в процессе осуществления трудовой деятельности;

повышение конкурентоспособности инвалидов на рынке труда;

трудоустройство инвалидов в соответствии с полученной или имеющейся специальностью (профессией).

Адаптация инвалидов к трудовой деятельности может осуществляться в организациях любых организационно-правовых форм и у индивидуальных предпринимателей на срок от шести месяцев до одного года.

Наниматели, изъявившие желание организовать адаптацию инвалидов к трудовой деятельности, подают в органы по труду, занятости и социальной защите по месту создания рабочего места заявление с указанием перечня специальностей (профессий), по которым возможна организация адаптации инвалидов к трудовой деятельности, количества и перечня вакантных рабочих мест, а также потребности в создании новых рабочих мест и возможностей дальнейшего трудоустройства инвалидов.

К заявлению прилагаются расчеты финансовых затрат на организацию адаптации инвалидов к трудовой деятельности (приобретение оборудования, материалов, спецодежды, оплата труда инвалидов).

Для получения направления на прохождение адаптации к трудовой деятельности инвалид обращается в орган по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации его в качестве безработного.

С инвалидом, направленным органом по труду, занятости и социальной защите на адаптацию к трудовой деятельности, наниматель заключает срочный трудовой договор на срок, определенный договором об организации адаптации инвалида к трудовой деятельности.

Финансирование мероприятий по адаптации инвалидов к трудовой деятельности за счет средств Фонда осуществляется органами по труду, занятости и социальной защите в виде выделения нанимателям денежных средств на приобретение оборудования, материалов, спецодежды, компенсацию затрат по оплате труда инвалидов.

Для получения компенсации по оплате труда наниматели ежемесячно представляют в органы по труду, занятости и социальной защите справку о затратах по оплате труда инвалидов с указанием периода, за который начислена заработная плата. При этом в указанные затраты включаются начисленная заработная плата за фактически отработанное время и выполненную работу, суммы среднего заработка, сохраняемого за время трудового отпуска, денежной компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, суммы обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты и страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

По решению нанимателя инвалид после окончания прохождения адаптации к трудовой деятельности может быть принят на постоянную работу.

Более подробную информацию можно получить в управлении по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома по адресу: г.Смолевичи, ул. Первомайская, 1А, кабинет 21, 29, контактные телефоны 801776-29743 или 29375.