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В Беларуси для владельцев электрокаров ввели льготы
19.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Без шума и запаха. В Беларуси для владельцев
Машина бесшумная, здесь нет двигателя, коробки. А еще экологичная и экономная. Она обходится Вадиму в десять раз дешевле, чем авто с обычным двигателем. Свой электрокар он купил четыре года назад. Тогда и начал заниматься обслуживанием таких машин.
«Мы восстанавливали машины, которые были аварийные. После того как она восстановлена, она, как правило, год вообще спокойно ездит. В электромобиле как такового ремонта нет: раз в четыре года поменять антифриз, тормозную жидкость, масло каждые 80 тысяч», – указал владелец станции техобслуживания для электромобилей Вадим Шут.
Пока от покупки таких авто сдерживает цена. Слишком дорого. Но дело не только в стоимости самих машин, а в увесистых пошлинах и НДС. Они прибавляют к цене больше трети. Новый указ их отменил. Вдобавок освободил от дорожного сбора, а парковку для таких авто сделал бесплатной.
«В ближайшие год-два бума ввоза новых электрокаров не будет. А вот с пробегом, наверняка, станут чаще появляться на наших улицах». + «Новый автомобиль на электротяге сегодня стоит в Европе от 45 тысяч долларов и выше. А стоимость новых сертифицированных доходит и до 100 тысяч», – сказал председатель Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич.
Зарядные станции также освобождают от НДС. А земельные участки для их строительства будут давать в аренду бесплатно. В Беларуси сейчас «подпитать» электрокар можно на 264 станциях. Они находятся на основных автомагистралях, возле вокзалов, офисов и торговых центров. Правда, часто пробиться к розетке не так-то просто – парковочные места для электрокаров занимают обычные машины.
Встретить такие станции можно на многих минских парковках. Чтобы подзарядить автомобиль, здесь нужно провести в среднем около часа. Но в стране начали появляться и более быстрее зарядки. Но их немного. Они способны «подпитать» авто за полчаса, и этого хватит на 300 км.
Владельцы электромобилей в Беларуси живут в основном в частных домах. Там легко поставить машину на зарядку. А вот жители многоквартирных домов зачастую лишь мечтают о специальной розетке под окном.
Над тарифом пока думают. Но уверяют: это будет точно дешевле, чем заправляться топливом. Эксперты подсчитали: каждый миллион машин, переведённых с бензина и дизеля на электричество, экономит миллион тонн нефтепродуктов.
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