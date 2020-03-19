В Беларуси для владельцев электрокаров ввели льготы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Без шума и запаха. В Беларуси для владельцев электромобилей ввели льготы. Указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Станет ли экологичный транспорт доступнее для жителей, выясняла корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Машина бесшумная, здесь нет двигателя, коробки. А еще экологичная и экономная. Она обходится Вадиму в десять раз дешевле, чем авто с обычным двигателем. Свой электрокар он купил четыре года назад. Тогда и начал заниматься обслуживанием таких машин.

«Мы восстанавливали машины, которые были аварийные. После того как она восстановлена, она, как правило, год вообще спокойно ездит. В электромобиле как такового ремонта нет: раз в четыре года поменять антифриз, тормозную жидкость, масло каждые 80 тысяч», – указал владелец станции техобслуживания для электромобилей Вадим Шут.



Клиентов в этой мастерской скоро может прибавится. На прошлой неделе президент подписал указ о льготах для владельцев электрокаров.

«Это перспектива. Все страны, не имеющие под землей огромных запасов, давно сориентировались на электротранспорт. А нам сам Бог велел. Мы завтра – послезавтра вводим два блока электростанции. У нас и так сегодня избыток. Мы больше можем производить», – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Пока от покупки таких авто сдерживает цена. Слишком дорого. Но дело не только в стоимости самих машин, а в увесистых пошлинах и НДС. Они прибавляют к цене больше трети. Новый указ их отменил. Вдобавок освободил от дорожного сбора, а парковку для таких авто сделал бесплатной.

«В ближайшие год-два бума ввоза новых электрокаров не будет. А вот с пробегом, наверняка, станут чаще появляться на наших улицах». + «Новый автомобиль на электротяге сегодня стоит в Европе от 45 тысяч долларов и выше. А стоимость новых сертифицированных доходит и до 100 тысяч», – сказал председатель Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич.

Зарядные станции также освобождают от НДС. А земельные участки для их строительства будут давать в аренду бесплатно. В Беларуси сейчас «подпитать» электрокар можно на 264 станциях. Они находятся на основных автомагистралях, возле вокзалов, офисов и торговых центров. Правда, часто пробиться к розетке не так-то просто – парковочные места для электрокаров занимают обычные машины.

Встретить такие станции можно на многих минских парковках. Чтобы подзарядить автомобиль, здесь нужно провести в среднем около часа. Но в стране начали появляться и более быстрее зарядки. Но их немного. Они способны «подпитать» авто за полчаса, и этого хватит на 300 км.

Владельцы электромобилей в Беларуси живут в основном в частных домах. Там легко поставить машину на зарядку. А вот жители многоквартирных домов зачастую лишь мечтают о специальной розетке под окном.

«К 2025 году мы планируем поставить сеть супербыстрых зарядных станций. То есть они рассчитаны на авто с большой емкостью аккумуляторов. За 10-12 минут можно зарядить на 345 километров хода. На сегодняшний день пока зарядка для владельцев электромобилей происходит бесплатно. А в дальнейшем это будет на платной основе», – указал директор предприятия «Беларуснефть-Минскавтозаправка» Александр Драгун.

Над тарифом пока думают. Но уверяют: это будет точно дешевле, чем заправляться топливом. Эксперты подсчитали: каждый миллион машин, переведённых с бензина и дизеля на электричество, экономит миллион тонн нефтепродуктов.