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Путин согласился отправить танки Т-34 в города-герои
Источник материала: Tut.by
Президент России Владимир Путин одобрил предложение направить легендарные танки времен Великой Отечественной войны Т-34 в города-герои, чтобы они могли участвовать в парадах Победы. Об этом
На встрече главы государства с общественностью Крыма и Севастополя Путину рассказали, что в прошлом году Лаос передал в РФ 30 исправных танков Т-34, которые теперь можно передать в города-герои для участия в парадах и пополнения музейных экспозиций.
«Безусловно, Т-34 — один из наиболее известных, знаковых и ярких символов победы в Великой Отечественной войне», — уверен президент. Он назвал прозвучавшую идею замечательной. И пообещал: «Попробуем ее реализовать».
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«Безусловно, Т-34 - один из наиболее известных и ярких символов победы».
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