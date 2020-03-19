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Мужчина установил камеру рядом с коварной неровностью на дороге. Вот что он снял

19.03.2020 15:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В штате Нью-Гэмпшир на одной из дорог из-за мороза образовалась незаметная неровность, которая стала настоящим сюрпризом для водителей. Местный житель установил на обочине камеру и снял на видео, как авто проезжают этот участок. Судя по ролику, многим придется как минимум заглянуть в подвеску своих машин. Посмотрите, что сняла камера.

 
 
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