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Девушка получила на 18-летие капсулу времени. Смотрите, что положили туда родители 17 лет назад

19.03.2020 15:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно американке Грейси Честейн исполнилось 18 лет, и на эту дату родители подготовили для девушки особенный подарок. Когда Грейси исполнился один год, они купили капсулу времени, которую семья и друзья наполнили разнообразными памятными вещами. Затем капсула закрылась и ждала 17 лет в строгой секретности до того, как девочка подрастет и станет совершеннолетней. И вот этот момент настал, пишет twizz.ru.


Ким Честейн, мама Грейси, рассказала изданию Bored Panda, что ее дочь не подозревала о существовании капсулы. Несмотря на то, что семейство дважды переезжало с того момента, взрослым удалось сохранить всё в тайне. В последнее время «сундук с драгоценностями» хранился в дальней части кладовки, надежно спрятанный под коробками с книгами.


И вот что было внутри: открытки, письма, кассеты, ювелирные украшения, облигации и вещи на память из начала 2000-х.





 
 
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Несмотря на то, что семейство дважды переезжало с того момента, взрослым удалось сохранить всё в тайне.
 
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