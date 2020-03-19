Девушка получила на 18-летие капсулу времени. Смотрите, что положили туда родители 17 лет назад

Источник материала: Tut.by

Недавно американке Грейси Честейн исполнилось 18 лет, и на эту дату родители подготовили для девушки особенный подарок. Когда Грейси исполнился один год, они купили капсулу времени, которую семья и друзья наполнили разнообразными памятными вещами. Затем капсула закрылась и ждала 17 лет в строгой секретности до того, как девочка подрастет и станет совершеннолетней. И вот этот момент настал, пишет twizz.ru.





Ким Честейн, мама Грейси, рассказала изданию Bored Panda, что ее дочь не подозревала о существовании капсулы. Несмотря на то, что семейство дважды переезжало с того момента, взрослым удалось сохранить всё в тайне. В последнее время «сундук с драгоценностями» хранился в дальней части кладовки, надежно спрятанный под коробками с книгами.





И вот что было внутри: открытки, письма, кассеты, ювелирные украшения, облигации и вещи на память из начала 2000-х.















