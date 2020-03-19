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Бой Хабиба с Фергюсоном в Бруклине не состоится
Источник материала: СТВ
Промоушен UFC на официальном сайте объявил, что турнир в Бруклине 18 апреля не состоится, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Именно на этом турнире ожидался бой между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. На этой неделе глава UFC Дана Уайт допустил, что шоу UFC 249 пройдет за пределами США.
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Промоушен UFC на официальном сайте объявил, что турнир в Бруклине 18 апреля не состоится, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Именно на этом турнире ожидался бой между...
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